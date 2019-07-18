Общество , 18 июл, 00:22
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Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры сослались на недоступность потерпевшего, который ранее отказался давать показания по поводу пропажи своего мобильного телефона. Защита актера считает, что с него были удалены сообщения, указывающие на невиновность Спейси
Кевин Спейси (слева)
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Как указывает агентство, это произошло после того, как потерпевший воспользовался правом не свидетельствовать против себя на слушаниях в начале месяца, которые касались пропажи его мобильного телефона. Защита Спейси утверждала, что мужчина удалил сообщения, которые могли бы доказать невиновность актера.
Associated Press уточняет, что прокуроры назвали в качестве причины отзыва обвинений «недоступность свидетеля, подавшего жалобу».
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