Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси

Прокуроры сослались на недоступность потерпевшего, который ранее отказался давать показания по поводу пропажи своего мобильного телефона. Защита актера считает, что с него были удалены сообщения, указывающие на невиновность Спейси

Кевин Спейси (слева) (Фото: Steven Senne / AР)

Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.

Как указывает агентство, это произошло после того, как потерпевший воспользовался правом не свидетельствовать против себя на слушаниях в начале месяца, которые касались пропажи его мобильного телефона. Защита Спейси утверждала, что мужчина удалил сообщения, которые могли бы доказать невиновность актера.

Associated Press уточняет, что прокуроры назвали в качестве причины отзыва обвинений «недоступность свидетеля, подавшего жалобу».

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