Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск против актера

Молодой человек, обвиняющий Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, добровольно отозвал иск против актера. Документ был подан 26 июня в Верховный суд Нантакета (штат Массачусетс). Об этом сообщает NBC News.

Как заявил адвокат истца Митчелл Гарабедян, иск был отклонен с предупреждением от суда, что он не может быть повторно подан.

Обвинение связано с инцидентом, произошедшим в июле 2016 года в ресторане Club Car в Нантакете. По данным следствия, 18-летний помощник официанта из заведения подружился со Спейси. 59-летнему артисту молодой человек заявил, что ему 23.

По словам ведущей бостонского телеканала Хизер Унру, ее тогдашний 18-летний сын подвергся сексуальному насилию со стороны Спейси. Молодой человек требовал от Спейси компенсации за понесенные «психологические страдания». Сам актер отвергал предъявленные ему обвинения.

Впервые Спейси обвинили в сексуальных домогательствах в ноябре 2017 года. Актер Энтони Рэпп рассказал, что Спейси домогался его в 1986 году, когда ему было 14 лет. Спор привел к тому, что Спейси был исключен из телесериала Netflix «Карточный домик».