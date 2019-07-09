Защита потребовала закрыть дело Спейси из-за отсутствия главной улики

Уголовное дело против актера Кевина Спейси о сексуальном домогательстве может быть прекращено из-за того, что потерпевший отказался предоставить главную улику — мобильный телефон. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова судьи Томаса Баретта. Защита Спейси требует закрыть дело.

По словам потерпевшего, в его мобильном телефоне находились видео и переписка, которые доказывают вину актера. Сторона обвинения заявила, что получила данные с телефона и направила их защите, после чего вернула телефон владельцу. Защита Кевина Спейси требовала осмотреть телефон на заседании 8 июля, утверждая, что информация могла быть удалена с телефона до передачи его полиции и прокуратуре. Потерпевший отказался предоставить телефон и воспользовался пятой поправкой, которая позволяет ему не свидетельствовать против себя. Судья Томас Барретт заметил, что в таком случае его показания не будут подтверждены.

Адвокат Спейси Алан Джексон потребовал закрыть дело и назвал его полностью скомпрометированным. Судья ответил, что не будет немедленно прекращать дело, но отметил, что прокурорам будет тяжело довести его до суда, если потерпевший не предоставит улики.

Кевин Спейси обвиняется в сексуальном домогательстве. По версии следствия, актер приставал к 18-летнему помощнику официанта в июле 2016 года в ресторане Club Car на острове Нантакет. Сам актер отказался признать свою вину.

5 июля NBC News сообщал, что потерпевший добровольно отозвал гражданский иск против актера без возможности повторной подачи. Иск предусматривал финансовое возмещение ущерба за сексуальное поведение и причинение психического расстройства.