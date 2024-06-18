Главу производителя фасоли обвинили в организации нелегальной миграции

До шести лет колонии грозит директору и главе отдела качества «Кухни на районе», до семи лет — руководителю компании — производителя фасоли из-за отравления десятков москвичей салатом

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Гендиректору «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») Антону Лозину, главе отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину предъявили обвинение по делу об отравлении в Москве, передает столичное управление СК.

Их обвинили в производстве и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК, до шести лет колонии), а главе производителя фасоли также отдельно предъявили обвинение по статье об организации незаконной миграции (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК, до семи лет заключения).

В Москве с 14–15 июня десятки человек обратились в больницы с жалобами на симптомы ботулизма, 55 человек в тяжелом состоянии, еще 30 — в реанимации. Пострадавшие ели салат лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт». Случаи ботулизма из-за доставки еды также произошли в Нижнем Новгороде, Казани и Московской области.

«Кухня на районе» приостановила работу.

В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной отравления стали нарушения при производстве и хранении салата. «Предприятием самостоятельно установлены сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции», — заявили в ведомстве.

В «Кухне на районе» сообщили РБК, что проверяют продукцию по алгоритму, созданному на основе рекомендаций Роспотребнадзора, а также периодически отправляют продукцию в лабораторию. «К сожалению, в случайную проверку фасоль от «Савон-К» не попала, а документация и внешний вид продукта не вызывали подозрений», — рассказали в компании.