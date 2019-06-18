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В МВД заявили о необходимости провести ревизию Правил дорожного движения
В полицейском ведомстве признали, что даже личный состав путается в разделах и параграфах. В России до сих пор используют Правила дорожного движения, утвержденные в 1993 году
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Первый заместитель главы МВД Александр Горовой выступил за пересмотр Правил дорожного движения (ПДД). Об этом он заявил во вторник журналистам во время открытия факультета переподготовки сотрудников ГИБДД при Университете МВД в Истре, сообщает ТАСС.

По мнению Горового, пришло время, когда «надо остановиться и провести ревизию ПДД». Он заявил, что сами сотрудники ГИБДД с трудом «находят подпункты и параграфы» в правилах. «Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?» — задался вопросом первый замглавы ведомства.

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Кроме того, он сообщил, что его ведомство будет участвовать в реформе Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), новую концепцию которого ранее ранее одобрила рабочая группа правительства. Он уточнил, что новый КоАП будет ориентирован на две задачи — оптимизацию работы для подразделений госструктур, выполняющих контрольно-надзорные функции, и защиту интересов всех участников административного делопроизводства.

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Действующие сегодня в России Правила дорожного движения утверждены постановлением Совета министров — правительства от 23 октября 1993 года. С тех пор в правила неоднократно вносились изменения, последние из них — в 2018 году.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ПДД, ГИБДД
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