В МВД заявили о необходимости провести ревизию Правил дорожного движения

Первый заместитель главы МВД Александр Горовой выступил за пересмотр Правил дорожного движения (ПДД). Об этом он заявил во вторник журналистам во время открытия факультета переподготовки сотрудников ГИБДД при Университете МВД в Истре, сообщает ТАСС.
По мнению Горового, пришло время, когда «надо остановиться и провести ревизию ПДД». Он заявил, что сами сотрудники ГИБДД с трудом «находят подпункты и параграфы» в правилах. «Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?» — задался вопросом первый замглавы ведомства.
Кроме того, он сообщил, что его ведомство будет участвовать в реформе Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), новую концепцию которого ранее ранее одобрила рабочая группа правительства. Он уточнил, что новый КоАП будет ориентирован на две задачи — оптимизацию работы для подразделений госструктур, выполняющих контрольно-надзорные функции, и защиту интересов всех участников административного делопроизводства.