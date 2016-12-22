ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,27 66,40 EUR Нал. 76,27 75,36 USD Бирж. 66,79 -0,03 EUR Бирж. 75,85 +0,05 USD ЦБ. 66,82 +0,38 EUR ЦБ. 75,71 +0,05 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3937,00 -89,60 IMOEX 2428,49 -0,61% RTSI 1145,29 -0,92% Brent 61,79 -1,28% DJIA 25038,90 -3,06% Nasdaq 7160,20 -3,78%
В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку
Лента новостей
Умер работавший с «Маски-шоу» и «Деревней дураков» мультипликатор 16:35, Общество Суд продлил арест футболистам Кокорину и Мамаеву 16:25, Общество Битва за мир: почему тарифные войны могут обернуться освобождением рынков 16:24, Мнение Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 16:12, РБК и Barilla МВД закупит к Новому году более 28 тыс. пар наручников «Нежность» 16:07, Общество Путин ответил на заявление Помпео о нарушении Россией ДРСМД 16:03, Политика Европа представила план по снижению зависимости от доллара 16:02, Экономика Верховный суд оправдал экс-сенатора Алиханова по делу о мошенничестве 15:59, Общество Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 15:52, РБК и EXMO Совфед продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года 15:50, Экономика ФАС одобрила объединение активов Fox и Disney в России 15:43, Бизнес Льва Пономарева арестовали за пост о деле «Нового величия» 15:43, Общество Кокорин-младший написал заявление на избитого водителя телеведущей 15:40, Общество Forbes определил самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года 15:39, Бизнес 5 модных трендов этого сезона 15:39, РБК Pink и KUPIVIP.RU Идея по инвестированию: когда покупать токен Metal 15:34, Крипто Начальник российского генштаба оценил военные расходы в $50 млрд 15:28, Политика Путин вручил премию жителю Смоленской области за волонтерство 15:21, Общество В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку 15:18, Общество Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 15:07, РБК и Thomson Reuters Минфин и омбудсмен оценили идею отсрочки по ипотеке при потере работы 15:04, Экономика Хардфорк Stellar и запуск платформы TokenPay: главные события декабря 15:03, Крипто МИСиС отказался от строительства кампуса в Новой Москве 15:02, Общество За уборку резиденции Кадырова предложили 51 млн руб. 14:52, Общество «Россия 1» стала претендентом на лидерство среди вещателей по итогам года 14:49, Технологии и медиа Путин назвал «нехитрой комбинацией» попытки Порошенко связаться с ним 14:49, Политика Как в соцсетях встретили «Яндекс.Телефон» с «Алисой» и кешбэком 14:45, Стиль Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 14:41, РБК, Jardin и Greenfield
В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку
Общество, 15:18
0
В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку
В Правила дорожного движения появится понятие «Велосипедная зона» на так называемых спокойных улицах. Скорость движения в такой зоне не должна превышать 20 км/ч
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о постановлении правительства, касающемся Правил дорожного движения. Документ вводит новые дорожные знаки и новую разметку, которые будут использовать в общественных и пешеходных пространствах. Как отметил премьер в своем Twitter, в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам.

Главное из постановления правительства:

  • Вводится понятие «Велосипедная зона» (будет действовать на «спокойных улицах»)
  • Для ее обозначения появятся новые дорожные знаки и дорожная разметка
  • Максимальная скорость движения в этой зоне — не более 20 км/ч
  • Пешеходы в «Велосипедной зоне» могут переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте (по аналогии с правилами, которые действуют для жилых зон)
  • Для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка

Документ также разрешает велосипедистам сквозное движение в жилых зонах, запрет на сквозное движение для механических транспортных средств сохраняется.

Также постановление вводит приоритет для велосипедистов в некоторых ситуациях:

  • Велосипедистам разрешат поворачивать налево на дорогах, где более одной полосы в одном направлении, если на этой дороге разрешен поворот правой полосы налево
  • Автомобилям запретят останавливаться перед съездами с тротуаров, предназначенных для велосипедистов или маломобильных граждан
  • Также автомобилистам запретят парковаться на расстоянии менее 5 м от пересечения дороги с велосипедными дорожками
  • На переходах, совмещенных с велосипедной дорожкой, велосипедистам разрешат двигаться в соответствии с сигналами светофоров с силуэтами пешехода и велосипедиста
  • На «островках безопасности», отделяющих велосипедные полосы (в том числе те, что расположены справа от парковочных мест), будут разделять места для стоянки транспортных средств и сами полосы.
Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: правила дорожного движения , велосипедисты
Главное
Европа представила план по снижению зависимости от доллара Экономика
Материалы по теме
Козак оценил шансы на введение утилизационного сбора на велосипеды Бизнес
В Минпромторге рассказали об идее утильсбора на велосипеды Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter