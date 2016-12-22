В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку

В Правила дорожного движения появится понятие «Велосипедная зона» на так называемых спокойных улицах. Скорость движения в такой зоне не должна превышать 20 км/ч

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о постановлении правительства, касающемся Правил дорожного движения. Документ вводит новые дорожные знаки и новую разметку, которые будут использовать в общественных и пешеходных пространствах. Как отметил премьер в своем Twitter, в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам.

Главное из постановления правительства:

Вводится понятие «Велосипедная зона» (будет действовать на «спокойных улицах»)

Для ее обозначения появятся новые дорожные знаки и дорожная разметка

Максимальная скорость движения в этой зоне — не более 20 км/ч

Пешеходы в «Велосипедной зоне» могут переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте (по аналогии с правилами, которые действуют для жилых зон)

Для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка

Документ также разрешает велосипедистам сквозное движение в жилых зонах, запрет на сквозное движение для механических транспортных средств сохраняется.

Также постановление вводит приоритет для велосипедистов в некоторых ситуациях: