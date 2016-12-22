В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку
Общество, 15:18
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В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку
В Правила дорожного движения появится понятие «Велосипедная зона» на так называемых спокойных улицах. Скорость движения в такой зоне не должна превышать 20 км/ч
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о постановлении правительства, касающемся Правил дорожного движения. Документ вводит новые дорожные знаки и новую разметку, которые будут использовать в общественных и пешеходных пространствах. Как отметил премьер в своем Twitter, в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам.
Главное из постановления правительства:
- Вводится понятие «Велосипедная зона» (будет действовать на «спокойных улицах»)
- Для ее обозначения появятся новые дорожные знаки и дорожная разметка
- Максимальная скорость движения в этой зоне — не более 20 км/ч
- Пешеходы в «Велосипедной зоне» могут переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте (по аналогии с правилами, которые действуют для жилых зон)
- Для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка
Документ также разрешает велосипедистам сквозное движение в жилых зонах, запрет на сквозное движение для механических транспортных средств сохраняется.
Также постановление вводит приоритет для велосипедистов в некоторых ситуациях:
- Велосипедистам разрешат поворачивать налево на дорогах, где более одной полосы в одном направлении, если на этой дороге разрешен поворот правой полосы налево
- Автомобилям запретят останавливаться перед съездами с тротуаров, предназначенных для велосипедистов или маломобильных граждан
- Также автомобилистам запретят парковаться на расстоянии менее 5 м от пересечения дороги с велосипедными дорожками
- На переходах, совмещенных с велосипедной дорожкой, велосипедистам разрешат двигаться в соответствии с сигналами светофоров с силуэтами пешехода и велосипедиста
- На «островках безопасности», отделяющих велосипедные полосы (в том числе те, что расположены справа от парковочных мест), будут разделять места для стоянки транспортных средств и сами полосы.