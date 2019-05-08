Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению экономики

Зарплаты бюджетников (врачей, учителей, научных сотрудников и др.) должны будут поддерживаться на достигнутом уровне, то есть составлять 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории. Зарплаты остальных работников бюджетной сферы будут ежегодно индексироваться;

Размер страховых пенсий по старости неработающим пенсионерам будут ежегодно повышаться выше уровня инфляции. В перечне мер государственной политики, определенных премьером, названы также индексация социальных выплат и предоставление социальной помощи нуждающимся гражданам для поддержки их потребительского спроса.

Согласно приложению к единому плану, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2019 году вырастут незначительно — на 0,5%, однако уже с 2021 года темпы роста будут превышать 2% и к 2024 году достигнут 2,4%.

Снизить уровень бедности

Планируемое уменьшение уровня бедности в два раза означает, что к 2024 году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума должна составить 6,6% от общей численности населения. Достичь этой цели предполагается за счет:

предоставления семьям ежемесячных денежных выплат в связи с рождением детей;

содействия занятости женщин, воспитывающих детей, а также создания дополнительных мест в яслях;

расширения адресных мер поддержки с использованием информации системы соцобеспечения;

организации учета бедных семей в регионах и утверждения для них спецпрограмм по выходу из бедности;

определения с 2021 года новой потребительской корзины.

Двукратное сокращение невозможно без устойчивого экономического роста, подчеркивается в документе.

Войти в топ-5 экономик мира

Правительство отмечает, что темпы роста российской экономики в последние два года стабилизировались на уровне 1,5–2,5%, но чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира понадобится выйти на показатель чуть выше 3%. «Такие темпы роста будут достаточными для сокращения разрыва по объему ВВП по ППС [паритету покупательной способности] от Германии, занимающей пятое место в мире, и позволит сохранить положительный разрыв от Индонезии, находящейся на седьмой позиции», — рассчитывает правительство.

В настоящее время Россия занимает шестое место по объему ВВП по ППС, согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ). Правительство рассчитывает переместиться на пятую позицию в 2023 году. Однако в МВФ не верят, что России удастся нагнать идущую пятой Германию. Более того, специалисты фонда прогнозируют, что к 2024 году Индонезия обгонит Россию и отодвинет ее на седьмую строчку в списке крупнейших экономик мира.

Власти отмечают, что для вхождения в топ-5 мировых экономик нужно добиться:

увеличения доли инвестиций в основной капитал до 25% ВВП (по итогам 2018 года показатель Росстат оценивает этот показатель в 20,7% ВВП);

роста производительности труда;

повышения уровня добавленной стоимости, в том числе за счет достижения ориентиров по несырьевому неэнергетическому экспорту (его планируется увеличить с $214 млрд в 2018 году до $350 млрд к 2024 году);

повышения экономической активности населения и численности рабочей силы.

Увеличить производительности труда

Наращивать производительность труда власти планируют за счет:

общесистемных мер (снижение административно-регуляторных барьеров, финансовые стимулы для повышения производительности, включая господдержку и льготные кредиты);

внедрения методов бережливого производства (эта концепция восходит к производственной системе японской Toyota, ориентированной на устранение всех видов потерь);

обучения работников перспективным технологиям, эффективному менеджменту;

внедрения цифровых технологий.

Риски и угрозы

В документе указано, что национальные цели взаимосвязаны и их выполнение возможно только в комплексе. Названы и внешние риски, среди которых — ужесточение западных санкций против России, усугубление «торговых войн» и замедление мировой экономики, падение цен на нефть, быстрое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.

Майский указ президента поставил перед правительством девять национальных целей, которые должны быть достигнуты за шесть лет: обеспечение устойчивого естественного прироста населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет; достижение устойчивого роста реальных доходов, а также роста пенсий выше инфляции; снижение в два раза уровня бедности; улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно; увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа; внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу; вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира с темпами роста ВВП выше мировых при сохранении инфляции на уровне не выше 4%; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.

Для реализации национальных целей сформированы 13 нацпроектов. Именно их реализация будет определять российскую экономическую политику на ближайшие шесть лет.

Кураторами проектов стали профильные вице-премьеры, руководителями — федеральные министры, которые несут персональную ответственность за их исполнение. Согласно приложению к единому плану, четыре национальные цели возложены на вице-премьера Татьяну Голикову, три — на первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, две — на вице-премьера Максима Акимова и одна — на вице-премьера Виталия Мутко.