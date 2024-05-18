ЕС ужесточил требования к ввозу домашних животных из России и Белоруссии

ЕС решил ужесточить ввоз домашних животных с территории России и Белоруссии: с сентября при ввозе кошек и собак будет необходимо предъявить тест на антитела к бешенству, сделанный в аккредитованной ЕС лабораторией

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 16 сентября 2024 года для коммерческого и некоммерческого перемещения собак и кошек с территории России и Белоруссии на территорию ЕС (включая транзит) будет необходим тест на антитела к бешенству, сделанный в аккредитованной лаборатории. Об этом сообщила главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.

«Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические (направленные против бешенства. — РБК) требования. <...> Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Беларуси и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству», — отметила она.

Этот тест, по словам Заранкович, должен проводиться в специальных лабораториях, аккредитованных в ЕС. Список таких лабораторий опубликован на официальном сайте Евросоза.

В настоящее время для ввоза в Евросоюз домашних животных требуется, что бы оно было отмечено подкожным микрочипом или татуировкой, а также было привито от бешенства (первичная вакцинация проведена животному в возрасте не менее 12 недель).



Теперь же, с 16 сентября, добавляется еще один пункт: животное должно пройти серологическое исследование на антитела к бешенству и получить документ, подтверждающий это.

Требования к исследованию:

пробу для анализа отбирали минимум через 30 дней после вакцинации от бешенства и не менее чем за 3 месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС,

серологический тест проводился в сертифицированной лаборатории.

Как следует из исследования «Ромира», проведенного в августе прошлого года, половина россиян (49,9%) держат дома хотя бы одну кошку, а собака есть у каждого пятого (20,5%). В сравнении с прошлыми годами число владельцев кошек в России увеличилось: в 2000-м их было 46%, в 2013-м — 45%. В 2021 году «Ромир» фиксировал максимальное количество держателей котов — 50,4% респондентов. Что касается собачников, их доля снизилась на 5 п.п. по сравнению с прошлым годом, но остается выше показателей десятилетней давности (14,8% в 2013-м и 14,5% в 2014-м).

Большинство россиян (60,3%) предпочитают беспородных кошек. На втором месте по популярности — британские (14,9%), на третьем — сиамские (3%). Беспородные собаки, как и кошки, лидируют по популярности (33,8%). Из породистых собак чаще всего заводят йоркширских терьеров (8,4%), немецких овчарок (6,8%), той-терьеров (4%), шпицев (3,9%), такс и пекинесов (по 2,7%).

В сервисе по покупке билетов «Авиасейлс» ранее подсчитали, что порядка четверти россиян предпочитают путешествовать со своими домашними любимцами. Опрос сервиса показал, что 26% респондентов относятся к поездкам с животными как к вынужденной мере. Чуть меньше — 24% — опрошенных, напротив, не мыслят своего отпуска без любимца. Остальные пользователи чувствуют себя хорошо в отпуске как с домашним животным, так и без него. При этом аналитики выяснили, что 86% туристов испытывают сложности при организации поездки с животным. В частности, им сложнее забронировать объект размещения. Кроме того, много времени занимает подготовка перед путешествием — необходимость чипов, прививок.