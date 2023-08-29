Доля кошатников среди жителей России продолжает расти — их оказалось почти половина (49,9%), владельцев собак более чем вдвое меньше (20,5%). Россияне в основном предпочитают беспородных животных

Фото: Владислав Шатило / РБК

Половина россиян (49,9%) держат дома хотя бы одну кошку, а собака есть у каждого пятого (20,5%), следует из результатов исследования «Ромира» (есть у РБК).

В сравнении с прошлыми годами число владельцев кошек в России увеличилось: в 2000-м их было 46%, в 2013-м — 45%. В 2021 году «Ромир» фиксировал максимальное количество держателей котов — 50,4% респондентов.

Что касается собачников, их доля снизилась на 5 п.п. по сравнению с прошлым годом, но остается выше показателей десятилетней давности (14,8% в 2013-м и 14,5% в 2014-м). Максимальное значение было зафиксировано в 2000 году — тогда доля владельцев собак среди россиян составляла 37%. В период с 2015 по 2021 годы доля россиян с собаками колебалась от 16,3% до 20,7%.

Большинство россиян (60,3%) предпочитает беспородных кошек. На втором месте по популярности — британские (14,9%), на третьем — сиамские (3%). 2,5% респондентов имеют дома котов породы мейн-кун, у 2,1% опрошенных встречается сибирская порода, у 1,8% — персидская и сфинкс.

Беспородные собаки, как и кошки, лидируют по популярности (33,8%). Из породистых собак чаще всего заводят йоркширских терьеров (8,4%), немецких овчарок (6,8%), той-терьеров (4%), шпицев (3,9%), такс и пекинесов (по 2,7%). Также распространены такие породы, как лабрадоры-ретриверы (2,4%), русские спаниели (2,1%), мопсы (1,8%), лайки (1,6%) и карликовые пудели (0,8%).

По данным «Сберстрахования» 2021 года, чаще всего кошек заводят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Ярославля (47%). Также кошек часто заводят в Пензе и Тольятти — 46%.

При этом в Москве и Ярославле чаще по сравнению с другими городами заводят собак — 30%. Однако наибольшее число владельцев собак в Петербурге — 31%.

В целом два года назад около 76% россиян держали в доме хотя бы одного питомца. При этом 9% из них имели рыб, попугаев, хомяков, рептилий и т.д. 11% опрошенных заявили, что готовы завести домашнего любимца в ближайшие месяцы, и котенка хочет взять почти четверть из них.