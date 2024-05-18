В Чечне назвали мошенниками тех, кто помог девушке сбежать от родни

Обмудсмен Чечни прокомментировал ситуацию со сбежавшей из дома из-за насилия чеченки Лии Заурбековой. Он заявил, что кризисная группа, помогавшая ей, — это мошенники, они похищают людей, а Чечню используют «в грязных целях»

Мансур Солтаев (Фото: chechombudsman / Telegram)

Кризисные группы, помогающие женщинам с Кавказа, — это псевдоправозащитники и мошенники, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, комментируя ситуацию со сбежавшей из дома чеченкой Лией Заурбековой.

«Псевдоправозащитники начали похищать людей. Мошенники, назвавшие себя кризисными группами, активно взяли на вооружение права кавказских женщин. На этот раз нагнетается ажиотаж вокруг уроженки Чеченской Республики Лии Заурбековой», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, «псевдоправозащитники» используют республику и Северный Кавказ в «грязных целях».

Солтаев также заявил о сомнениях в информации «об ущемлении и притеснении дочерей» в чеченских семьях, поскольку «такие действия по отношению к своим родным очень строго осудили бы в чеченском обществе».

Омбудсмен также напомнил, что ситуацию с Заурбековой взял на контроль депутат Госдумы Адам Делимханов. Парламентарий ранее «выразил уверенность», что девушку «вернут родственникам», а «виновный будет наказан» в рамках российского закона.

19-летняя Заурбекова, жившая в московском регионе, 13 мая ушла из дома, объяснив это тем, что испытывала психологическое и физическое давление со стороны родственников. Семья объявила ее в розыск как несовершеннолетнюю. Встретив отца во дворе дома, где она жила после побега, девушка обратилась в полицию. ОМВД по району Нагатино-Садовники, куда она пришла, 16 мая окружили около десятка членов ее семьи. Однако Заурбекова с адвокатом смогла покинуть отделение, после чего уехала из России. 17 мая она сообщила, что находится в безопасности и попросила ее не искать.

В этой ситуации Заурбековой помогала кризисная группа «Марем», которая оказывает поддержку пострадавшим от насилия женщинам Северного Кавказа. Она работает с 2020 года, группу организовали уроженки Чечни, Дагестана, Ингушетии и Осетии. Она названа по имени девушки из Ингушетии Марем Алиевой — пропавшей без вести в 2015 году женщины, которую угрожал убить муж, похитивший ее в 1994 году (ей тогда было 16) и издевавшийся над ней.

«Мы верим девушкам. Если они просят о помощи — мы помогаем. Мы не сомневаемся в их словах. А вот словам родни, уверяющей, что все с их дочерьми и женами хорошо, доверяем с трудом. Потому что от хорошей семьи не бегут», — заявили в «Марем» в посте о том, что Заурбекова уехала из России.