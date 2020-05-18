В России впервые с 1 мая за сутки выявили менее 9 тыс. зараженных COVID

В Москве число зараженных за сутки оказалось минимальным с 30 апреля

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 8926 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Число новых случаев стало минимальным с 1 мая. Тогда были выявлены 7933 заболевших. Суточный темп прироста опустился до 3,17%, что стало самым низким показателем с начала эпидемии.

В 40% случаев болезнь протекала без клинических проявлений. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 290 678 человек.

Выздоровели за сутки 2722 человека. Общее число выздоровевших достигло 70 209.