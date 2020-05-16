Еще три российских региона смягчили ограничения из-за пандемии COVID-19

Астрахань, Россия (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Власти Севастополя, Астраханской области и Республики Карелия объявили о постепенном снятии ограничений из-за распространения коронавируса, следует из сообщений на сайтах правительств.

В Астраханской области режим всеобщей самоизоляции отменяется с 16 мая, сообщил губернатор Игорь Бабушкин, уточнив, что продолжать изоляцию обязаны жители старше 65 лет.

«Разрешаются прогулки, занятия спортом на улице», — сказал он. При этом гулять разрешается по одному или вдвоем, также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, в регионе отменяется пропускной режим, а парикмахерские, химчистки и магазины промышленных товаров площадью не более 400 кв. м возобновляют работу, сообщил губернатор.

В Севастополе режим самоизоляции перестанет действовать 18 мая, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.«Обстановка по эпидемиологической ситуации достаточно стабильная», — объяснил Развожаев. С учетом того, что многие люди вернулись к работе, режим самоизоляции «теряет смысл», указал он. При этом послабления также не затронут пожилых людей.

Кроме того, остается особый режим въезда в город и выезда, указал Развожаев. «Попасть и покинуть город можно будет, как и раньше, по рабочим пропускам или же по QR-кодам», — уточнил он.

По словам губернатора Республики Карелия Артура Парфенчикова, с 18 мая в Петрозаводске возобновят работу троллейбусы, при этом необходимо соблюдать ряд условий. В частности, пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест. Кроме того, пассажиры и водители должны использовать медицинские маски и перчатки. Салоны транспорта планируется оснастить антисептиками для обработки рук, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Дезинфекцию автотранспорта предписано проводить и автоперевозчикам на межрегиональных маршрутах, где пассажиров и водителей также обяжут пользоваться масками и перчатками.

С 20 мая в Карелии откроются муниципальные библиотеки. Обслуживание жителей разных возрастов будет разделено по времени. При этом свободный доступ в фонды и читальные залы будет пока ограничен. Выдавать книги до 25 мая будут по предварительному заказу, а принимать издания начнут с 26 мая, но с их обязательной антисептической обработкой.

Помимо прочего, будут сняты ограничения на проведение туристических экскурсий на открытом воздухе для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.

Ранее 16 мая о снятии режима самоизоляции объявило правительство республики Крым, изменения вступят в силу 18 мая.

Cогласно актуальным данным федерального оперативного штаба, в России зафиксировали более 272 тыс. случаев заражения коронавирусом. На Астраханскую область приходится 984 случая, на Севастополь — 135. В Карелии выявили 202 случая заражения COVID-19.

