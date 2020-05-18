Минтруд предложил увеличить период выплаты накопительной пенсии

Минтруд предложил увеличить возраст дожития на полгода, до 22 лет. Из-за удлинения срока выплаты средний размер накопительной пенсии для вновь назначенных в 2021 году может уменьшиться на 2,3%

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Минтруд предложил увеличить на полгода срок дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, пишут «Известия». В распоряжении издания оказался подготовленный ведомством законопроект «Об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии на 2021 год», из которого следует, что соответствующий период предлагается повысить с нынешних 258 месяцев до 264, или 22 лет.

«Продолжительность ожидаемого периода выплаты [накопительной пенсии] ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчетами ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)», — сообщили изданию в пресс-службе Минтруда.

Таким образом, по расчетам ведомства, ежемесячная накопительная пенсия при увеличении ожидаемого периода выплаты уменьшится в 2021 году на 2,3%.

В пояснительной записке Минтруд привел данные Росстата. Согласно ним, получателями пенсии в 2021 году могут быть 919,6 тыс. мужчин и 1 млн женщин, при этом ожидаемая продолжительность их жизни после выхода на пенсию составит 16,86 и 26,56 года соответственно (202 и 318 месяцев).