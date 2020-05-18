Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Эпидемиолог из Китая обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии Общество, 05:42 Минтруд предложил увеличить период выплаты накопительной пенсии Общество, 05:37 Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли Бизнес, 05:30 В Китае за сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом Общество, 05:06 Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США Политика, 04:40 Житель Камчатки получил условный срок за призывы к поджогу росгвардейцев Общество, 04:20 Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам Общество, 04:14 Три человека пострадали при пожаре в общежитии на юге Москвы Общество, 03:46 Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана продали в Нью-Йорке за $560 тыс. Общество, 03:23 Депздрав сообщил о выплате средств наемным медикам больницы в Коммунарке Общество, 02:49 Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у восточного побережья Камчатки Общество, 02:22 Шесть человек погибли в ДТП в Курганской области Общество, 02:01 Цена нефти Brent превысила $33 впервые с 13 апреля Экономика, 01:59 Советник Трампа обвинил Китай в распространении COVID-19 через туристов Политика, 01:33
Новости без коронавируса ,  
0 

Минтруд предложил увеличить период выплаты накопительной пенсии

Минтруд предложил увеличить возраст дожития на полгода, до 22 лет. Из-за удлинения срока выплаты средний размер накопительной пенсии для вновь назначенных в 2021 году может уменьшиться на 2,3%
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минтруд предложил увеличить на полгода срок дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, пишут «Известия». В распоряжении издания оказался подготовленный ведомством законопроект «Об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии на 2021 год», из которого следует, что соответствующий период предлагается повысить с нынешних 258 месяцев до 264, или 22 лет.

«Продолжительность ожидаемого периода выплаты [накопительной пенсии] ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчетами ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)», — сообщили изданию в пресс-службе Минтруда.

Таким образом, по расчетам ведомства, ежемесячная накопительная пенсия при увеличении ожидаемого периода выплаты уменьшится в 2021 году на 2,3%.

В пояснительной записке Минтруд привел данные Росстата. Согласно ним, получателями пенсии в 2021 году могут быть 919,6 тыс. мужчин и 1 млн женщин, при этом ожидаемая продолжительность их жизни после выхода на пенсию составит 16,86 и 26,56 года соответственно (202 и 318 месяцев).

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Однако риска в том, что россияне не успеют получить накопительную пенсию, нет, отметили в Минтруде. Граждане имеют право забрать ее единовременно или передать по наследству, пояснили в ведомстве. Помимо этого, размер накопительной части пенсии не влияет на сумму страховой, которая рассчитывается исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина, добавили в нем.

В начале марта стало известно о предложении Минтруда отправлять уведомления россиянам в возрасте от 45 лет о размере их будущей пенсии. Как пояснили в ведомстве, это поможет гражданам спрогнозировать ее сумму и предпринять необходимые шаги для увеличения пенсии в случае необходимости. В Госдуме, в свою очередь, сообщили о готовности поддержать законопроект.

Автор: Виктория Полякова
Теги: пенсия, Минтруд
Материалы по теме
Якубович предложил платить министру труда зарплату в размере своей пенсии
Общество
Дума приняла снижающий возраст выхода на негосударственную пенсию закон
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter