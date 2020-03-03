ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

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По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии. Это даст россиянам возможность оценивать формирование своих пенсий и при необходимости предпринимать меры по увеличению выплат, следует из сообщения Минтруда, поступившего в РБК.

Уведомления ПФР будут приходить автоматически через портал «Госуслуги» раз в три года. Это будет происходить после достижения человеком 45 лет, так как к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости, уточнили в Минтруде. Так, если граждане захотят увеличить свои пенсионные выплаты в будущем, они смогут начать делать добровольные взносы.

Первую рассылку сообщений планируют реализовать в 2021 году. Уточняется, что уведомления не будут отправлять гражданам, которые уже получают пенсии, например, по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда.

С 2020 года работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в феврале сенатором Василием Иконниковым.