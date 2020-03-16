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В Госдуме поддержали идею уведомления граждан о размере их пенсии

Фракции Государственной Думы готовы поддержать инициативу Минтруда об автоматическом уведомлении россиян о размере их будущих пенсий. Об этом пишут «Известия».

О том, что Минтруд разрабатывает соответствующий законопроект, стало известно в начале марта. Документ предполагает, что граждане страны начиная с 45 лет будут получать уведомления от Пенсионного фонда о том, какие выплаты им положены при достижении пенсионного возраста.

Уведомления будут приходить через портал «Госуслуги» раз в три года. По мнению авторов законопроекта, это поможет спрогнозировать россиянам размер их пенсий и предпринять необходимые шаги для их увеличения в случае необходимости.

Как заявил изданию первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, подобные уведомления побудят граждан требовать от работодателя полностью «белой» зарплаты, которая увеличит их будущие пенсии.

В ЛДПР к инициативе Минтруда тоже отнеслись позитивно. По мнению члена партии и главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, это станет удобной функцией и позволит россиянам больше внимания уделять будущим выплатам.

Положительно отнесся к автоматическому извещению и Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов. «То, что делает Минтруд, с точки зрения информационности и доступности — это правильно», — сказал он.

В соответствии с законопроектом, первая рассылка автоматических уведомления должна произойти уже в 2021 году. Сообщения не придут гражданам, которые начали получать пенсии до достижения 45 лет, например, в связи с инвалидностью или выработкой стажа во вредных условиях труда.

Теги: пенсия, Госдума, Минтруд
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