В Госдуме поддержали идею уведомления граждан о размере их пенсии

Фракции Государственной Думы готовы поддержать инициативу Минтруда об автоматическом уведомлении россиян о размере их будущих пенсий. Об этом пишут «Известия».

О том, что Минтруд разрабатывает соответствующий законопроект, стало известно в начале марта. Документ предполагает, что граждане страны начиная с 45 лет будут получать уведомления от Пенсионного фонда о том, какие выплаты им положены при достижении пенсионного возраста.

Уведомления будут приходить через портал «Госуслуги» раз в три года. По мнению авторов законопроекта, это поможет спрогнозировать россиянам размер их пенсий и предпринять необходимые шаги для их увеличения в случае необходимости.

Как заявил изданию первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, подобные уведомления побудят граждан требовать от работодателя полностью «белой» зарплаты, которая увеличит их будущие пенсии.

В ЛДПР к инициативе Минтруда тоже отнеслись позитивно. По мнению члена партии и главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, это станет удобной функцией и позволит россиянам больше внимания уделять будущим выплатам.