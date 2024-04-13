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Институт русского языка предложил изменить экзамены для мигрантов

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Эксклюзивы РБК
Ректор Института имени Пушкина предложила изменить экзамены для мигрантов. Не так важно, знает ли он историю России и как быстро на карте Москвы найдет Красную площадь, они должны понимать русскую речь, считает Трухановская

Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская в интервью РБК рассказала о предложениях вуза по изменению экзаменов для приезжающих в Россию мигрантов. Сотрудники Института проводят для мигрантов экзамены по русскому языку.

Как отмечает Трухановская, существует несколько видов тестирования на знание русского языка, различающиеся по цели приезда мигранта в страну. «Если мы говорим о тесте на знание русского языка как иностранного, который сдается при получении вида на жительство или гражданства, то этот экзамен вызывает меньше всего вопросов по своему содержанию и по самой процедуре. Единственный момент, который мы хотели бы пересмотреть, — это количество баллов, которые демонстрируют успешную сдачу. Сейчас это 50 из 100. Мы считаем, что этого недостаточно. И мы уже внесли свое предложение вернуть планку положительного результата в 80 баллов из 100», — говорит ректор Институт русского языка.

Ректор Института Пушкина — РБК: «Мигрант должен понимать русскую речь»
Технологии и медиа
Наталья Трухановская

Специалисты Института также считают необходимым изменить экзамент для приезжающих в Россию трудовых мигрантов и вернуть туда часть связанную с говорением. В экзамен, который сдают трудовые иммигранты включены и русский язык, и история, и законодательство. «В подзаконных актах, которые были разработаны и приняты по итогам общих изменений 2021 года, говорение было исключено. С точки зрения специалистов нашего института, словесная живая коммуникация — это главный гарант того, что будущий трудовой мигрант сможет адекватно выполнять профессиональные действия и социализироваться в обществе. Не так важно, знает ли он историю России и как быстро на карте Москвы найдет Красную площадь. Он должен понимать русскую речь, указания, которые ему даются на рабочем месте, он должен уметь изложить свои мысли как в профессиональной коммуникации, так и в бытовой среде», уверена Трухановская.

По ее словам, позиция института «находит отклик, но на бумаге провести подобные изменения не всегда легко», «есть и другие мнения, которые тоже важно учитывать».

Трухановская также отмечает, что российская система образования была не готова, да и не могла быть готова, к большому потоку детей, для которых русский язык не является родным. «Конечно, к этому не готов никто. Но сейчас идет большая работа, в том числе с нашим участием, причем как на уровне образовательных программ, так и по линии повышения квалификации преподавателей. Возможно, что-то придется закреплять на законодательном уровне, поскольку столь масштабные изменения не могут носить хаотичный характер», — говорит она.

Также ректор впервые прокомментировала задержание 8 апреля сотрудницы института по делу группы, помогавшей мигрантам сдавать экзамены на знание языка и истории России. «Могу с уверенностью сказать, что никто из штатных сотрудников вуза не был задержан и никому никаких обвинений не предъявлялось. В Институте следственные действия не ведутся. По конкретной ситуации могу прокомментировать, что одна из обвиняемых, фамилию которой обнародовал Следственный комитет, ранее сотрудничала с Институтом русского языка на неполную ставку в качестве внешнего совместителя в дистанционном режиме. Так что информация, появившаяся в СМИ, крайне преувеличена», — заявила Трухановская, отметив, что Институт Пушкина оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам.

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Теги
Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин, Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Анастасия Серова
мигранты экзамен Наталья Трухановская Государственный институт русского языка им. Пушкина
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