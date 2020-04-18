Число заболевших COVID-19 на авианосце «Шарль де Голль» превысило 1 тыс.

На борту находятся 1760 человек, у большинства из которых подтвердился коронавирус. Несколько десятков заболевших эвакуировали на сушу для госпитализации

Авианосец «Шарль де Голль» (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Число членов экипажа авианосца «Шарль де Голль», которые заразились коронавирусом COVID-19, превысило 1 тыс. человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу Минобороны Франции.

По данным агентства, по состоянию на 18 апреля на авианосце инфекцией заразились 1046 моряков. Всего на его борту находятся 1760 человек. Таким образом, число заразившихся составляет почти 60%, отмечает AFP.

По информации агентства, почти у половины заболевших болезнь протекает бессимптомно. С момента обнаружения коронавируса на корабле с него на сушу были эвакуированы от 20 до 30 человек, остальные продолжают находиться на борту. О летальных случаях на авианосце «Шарль де Голль» французские военные пока не сообщали.

Коронавирус на борту авианосца «Шарль де Голль» заподозрили 8 апреля. В тот же день туда прибыла команда медиков с тестами, которые определяют наличие инфекции. Спустя двое суток положительные тесты оказались у 50 человек. Трех членов экипажа эвакуировали на самолете во Францию для госпитализации.