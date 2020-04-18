Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
Узбекистан передал России 5 млн медицинских масок Общество, 19:52 Дисквалифицированный за допинг российский биатлонист возобновит карьеру Спорт, 19:38 ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления Общество, 19:34 В РПЦ отказались признавать существование инопланетян Общество, 19:31 В Кирово-Чепецке избили приехавшего взять анализ на коронавирус фельдшера Общество, 19:29 Мэр Мадрида исключил проведение матчей со зрителями до осени Спорт, 19:00 Число заболевших COVID-19 на авианосце «Шарль де Голль» превысило 1 тыс. Общество, 18:58 Воробьев выразил соболезнования из-за смерти от COVID-19 депутата Жукова Политика, 18:53 Brussels Airlines объяснила отмену рейсов в Москву Общество, 18:43 Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция Общество, 18:40 В Великобритании от коронавируса умерли более 15 тыс. человек Общество, 18:32 Нурмагомедов попросил болельщиков уделять внимание родителям Спорт, 18:10 Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19 Общество, 18:05 Власти Москвы объяснили обновленные правила использования пропусков Общество, 18:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число заболевших COVID-19 на авианосце «Шарль де Голль» превысило 1 тыс.

На борту находятся 1760 человек, у большинства из которых подтвердился коронавирус. Несколько десятков заболевших эвакуировали на сушу для госпитализации
Авианосец «Шарль де Голль» (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Число членов экипажа авианосца «Шарль де Голль», которые заразились коронавирусом COVID-19, превысило 1 тыс. человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу Минобороны Франции.

По данным агентства, по состоянию на 18 апреля на авианосце инфекцией заразились 1046 моряков. Всего на его борту находятся 1760 человек. Таким образом, число заразившихся составляет почти 60%, отмечает AFP.

По информации агентства, почти у половины заболевших болезнь протекает бессимптомно. С момента обнаружения коронавируса на корабле с него на сушу были эвакуированы от 20 до 30 человек, остальные продолжают находиться на борту. О летальных случаях на авианосце «Шарль де Голль» французские военные пока не сообщали.

Ученые из Франции определили температуру уничтожения коронавируса
Общество

Коронавирус на борту авианосца «Шарль де Голль» заподозрили 8 апреля. В тот же день туда прибыла команда медиков с тестами, которые определяют наличие инфекции. Спустя двое суток положительные тесты оказались у 50 человек. Трех членов экипажа эвакуировали на самолете во Францию для госпитализации.

Авианосец выполнял трехмесячный морской поход в Атлантике, его миссия началась в январе и должна была закончиться 23 апреля. Из-за обнаружения инфекции у членов экипажа корабль начал возвращение во Францию раньше срока (к настоящему времени он уже вернулся в Тулон). В последний раз команда останавливалась у берега 15 марта. Медицинская служба здравоохранения Минобороны Франции заявляла, что пока остается неясным, как коронавирус мог проявиться спустя столь долгое время.

Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Общество

Франция входит в число мировых лидеров по количеству случаев заражения и смертности от COVID-19. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет соответствующую статистику, в стране зарегистрировано более 149 тыс. случаев заражения, скончались 18,7 тыс. человек, выздоровели чуть более 35 тыс. пациентов.

Всего в мире выявлено почти 2,3 млн случаев заболевания. Более 156 тыс. человек умерли из-за коронавируса, 579 тыс. удалось вылечиться. Первое место в мире по числу заболевших и умерших с большим отрывом от остальных занимают США, Франция идет на четвертом месте, уступая Испании и Италии.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Михаил Юшков
Теги: авианосец, «Шарль де Голль», коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля
Общество
В Великобритании от коронавируса умерли более 15 тыс. человек
Общество
Россия вошла в десятку лидирующих по заражению коронавирусом стран
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter