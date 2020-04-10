На борту авианосца «Шарль де Голль» нашли 50 зараженных COVID-19

Фото: Armees.Gouv / Facebook

На борту французского авианосца «Шарль де Голль» нашли 50 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Минобороны Франции на своей странице в Facebook.

Трех членов экипажа эвакуировали на самолете во Францию для госпитализации. На борт отправлена медицинская команда из службы здравоохранения вооруженных сил. Теперь «Шарль де Голль» направляется в Тулон, уточняет ведомство.

Коронавирус на борту корабля заподозрили 8 апреля, тогда же на «Шарль де Голль» прибыла команда с тестами, определяющими инфекцию.

Авианосец выполнял рейс в Атлантике, его миссия должна была закончиться 23 апреля. Из-за коронавируса корабль начал возвращение во Францию раньше срока. Последний раз команда останавливалась у берега 15 марта, специалисты службы здравоохранения отметили, что у них пока нет объяснений, каким образом коронавирус мог проявиться спустя такое долгое время.