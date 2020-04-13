Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье

Морис Барье (Фото: Adel Productions / Medusa Produzione)

Французский актер Морис Барье, заразившийся коронавирусом, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает бургундское отделение France Info со ссылкой на заявление семьи.

По данным радиостанции, актер скончался в ночь на 12 апреля в больнице города Монбар, департамент Кот-д'Ор. Жена актера Хелен Манесс рассказала, что Барье лечился в больнице в течение месяца. По ее словам, он провел три недели в медучреждении города Семюр-ан-Осуа, прежде чем отправился в больницу в Монбаре.

«В то время, как он столкнулся с проблемами с легкими, он заразился коронавирусом в больнице и не оправился от него», — написал на своей странице в Facebook его племянник Жереми Манес.

Морис Барье родился в 1932 году во французской коммуне Ла Флеш в департаменте Сарта. Его актерская карьера началась с роли Д'Артаньяна в фильме режиссера Роберто Росселлини «Захват власти Людовиком ХIV» в 1966 году. Он снимался с такими актерами, как Ален Делон, Пьер Ришар, Жерар Депардье, Жан Рошфор и другими. Барье и Ришар сыграли вместе в картине «Высокий блондин в черном ботинке», которая вышла в 1972 году.