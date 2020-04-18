В Подмосковье военных и журналистов обязали оформлять пропуск для поездок
Власти Московской области ужесточили пропускной режим, обязав тех, у кто поможет передвигаться по городу с удостоверением личности, регистрировать данные о личных автомобилях или такси, на которых они передвигаются. Об этом говорится в указе губернатора региона Андрея Воробьева.
Цифровой пропуск для перемещений по городу не понадобится при наличии удостоверения военнослужащего, гослужащего, судьи, адвоката, нотариуса, а также для их помощников. Журналисты могут воспользоваться редакционным заданием или пресс-картой, охранникам понадобится соответствующее удостоверение или личная карточка.
Для перемещения на такси по Московской области держатели удостоверений должны получить буквенно-числовой код. Для его оформления нужно указать:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- серию и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность;
- 10 номер служебного удостоверения (реестровый номер адвоката, регистрационный номер нотариуса);
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
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