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Собянин исключил рост случаев COVID-19 в геометрической прогрессии

Мэр Москвы сравнил город по распространению коронавируса с Нью-Йорком, отметив, что в столице ситуация развивается не по худшему сценарию, как там

Ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, помогают замедлить количество заболевших в Москве. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин.

По его словам, неделю назад московские больницы работали на пределе, а сейчас «перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей». Мэр добавил, что считает достигнутым на этом этапе эффект «сглаживая» взрывного роста зараженных.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Собянин также указал, что после введения режима пропусков и дополнительных мер по ограничению работы предприятий свои передвижения на транспорте сократили больше чем полмиллиона человек. В целом поток пассажиров и машин в городе снизился больше чем на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По словам мэра, отрицательными эффектами самоизоляции стали приостановка работы предприятий, снижение доходов граждан и психологические трудности «заточения в четырех стенах».

Материал дополняется.

Теги: коронавирус, Сергей Собянин, Москва
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