Собянин исключил рост случаев COVID-19 в геометрической прогрессии
Ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, помогают замедлить количество заболевших в Москве. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем блоге.
«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин.
По его словам, неделю назад московские больницы работали на пределе, а сейчас «перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей». Мэр добавил, что считает достигнутым на этом этапе эффект «сглаживая» взрывного роста зараженных.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Собянин также указал, что после введения режима пропусков и дополнительных мер по ограничению работы предприятий свои передвижения на транспорте сократили больше чем полмиллиона человек. В целом поток пассажиров и машин в городе снизился больше чем на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года.