За сутки в России выздоровели 467 заболевших с коронавирусом

В России за сутки выздоровели 467 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперштаб в Telegram-канале.

«Выписаны по выздоровлению 467 человек», — отмечается в сообщении. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 3057 человек.

В столице за сутки выздоровели, по сообщению вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, 162 человека с ранее подтвержденным коронавирусом. Всего в городе от коронавируса вылечились 1 679 заболевших.

«Эти люди потенциально могут быть донорами плазмы для тех, кто еще находится в больнице», — сказала Ракова.