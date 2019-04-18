Настоятель Нотр-Дама предложил построить рядом с ним временный собор

Настоятель собора Парижской Богоматери Патри Шове в интервью французскому телеканалу CNews предложил возвести временный деревянный собор на площади рядом с пережившим пожар зданием Нотр-Дама.
По его словам, в этот временный собор тогда могли бы приходить верующие и туристы.
«Мы не можем просто сказать, что Нотр-Дам закроют на пять лет и на этом все, — сказал Шове. — Я задаюсь вопросом, не можем ли мы построить временный собор?» «Я бы хотел, чтобы это место было красивым... немного символичным и привлекательным», — добавил он.
По словам Шове, эту идею также поддержала мэр Парижа Анна Идальго, которая согласилась выделить часть площади перед сгоревшим Нотр-Дамом для временного собора.