Настоятель Нотр-Дама предложил построить рядом с ним временный собор

На время реставрации собора Парижской богоматери на площади рядом с ним можно возвести временный деревянный собор для верующих, считает настоятель Патрик Шове. По его словам, такой поступок имел бы символическое значение

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Настоятель собора Парижской Богоматери Патри Шове в интервью французскому телеканалу CNews предложил возвести временный деревянный собор на площади рядом с пережившим пожар зданием Нотр-Дама.

По его словам, в этот временный собор тогда могли бы приходить верующие и туристы.

«Мы не можем просто сказать, что Нотр-Дам закроют на пять лет и на этом все, — сказал Шове. — Я задаюсь вопросом, не можем ли мы построить временный собор?» «Я бы хотел, чтобы это место было красивым... немного символичным и привлекательным», — добавил он.

По словам Шове, эту идею также поддержала мэр Парижа Анна Идальго, которая согласилась выделить часть площади перед сгоревшим Нотр-Дамом для временного собора.