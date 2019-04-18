У собора на Манхэттене задержали мужчину с бензином и зажигалками

У собора на Манхэттене задержали мужчину с бензином и зажигалками

Полиция Нью-Йорка арестовала жителя США, который пытался проникнуть в католический собор Святого Патрика с канистрами бензина. Власти пока не называют его мотивы

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Проникнуть в собор Святого Патрика 37-летний мужчина с двумя канистрами попытался накануне вечером, сообщает телекомпания CNN. Вылить бензин на пол ему помешали охранники, которые сначала выпроводили мужчину на улицу, а затем вызвали полицию. После допроса он был арестован.

По словам представителя полицейского департамента Нью-Йорка Джона Миллера, при обыске у мужчины, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, помимо канистр были обнаружены бутылка с зажигательной смесью и несколько зажигалок.

Как отметил Миллер, мотивы, побудившие подозреваемого отправиться в собор, пока неизвестны. При этом он подчеркнул, что говорить о возможной попытке теракта пока рано.

В полиции Нью-Йорка указывают на тот факт, что инцидент произошел через два дня после пожара в соборе Парижской Богоматери.