Национальное агентство рассказало о дефиците кадров в трех отраслях

Нацагентство развития квалификаций выявило дефицит кадров в микроэлектронной промышленности и других сферах. Работодатели указали на недостаточную квалификацию работников и их переток в другие отрасли

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Работодатели в ходе очередной волны исследования, проведенного Национальным агентством развития квалификаций, сообщили о нехватке работников в сферах нанотехнологий, микроэлектроники и радиоэлектронной промышленности, в протезно-ортопедической промышленности, а также в физической культуре и спорте. РБК ознакомился с результатами исследования.

С чем связан дефицит кадров в микроэлектронике

Работодатели в отрасли микроэлектронной промышленности (было опрошено 217 организаций) связали дефицит кадров с относительно невысоким уровнем подготовки в университетах и колледжах и низкой заработной платой. Компетенции выпускников вузов они оценили на 3,5 балла из пяти возможных, а выпускников колледжей — на 3,24 балла.

Ежегодно российские вузы выпускают около 2 тыс. инженеров по специальностям в микроэлектронике, но зачастую выпускники не трудоустраиваются на предприятия отрасли, указано в исследовании. Авторы выделяют три основные причины сложившейся ситуации: непривлекательность отрасли для молодежи из-за низкого уровня заработной платы; огромный разрыв между уровнем подготовки в вузах и реальными технологиями, применяемыми на предприятиях; практически полное отсутствие в вузах технологической аппаратной базы и компетентных кадров для подготовки специалистов мирового уровня.

В основном опрошенные работодатели уверены, что в ближайшие три года отрасли понадобятся инженеры-технологи (указали 50% опрошенных) и инженеры-конструкторы (42,2%). Также необходимость видят в монтажниках радиоэлектронной аппаратуры и приборов (27,4%), токарях (16,9%), инженерах (15,1%), операторах станков с программным управлением (15,1%), фрезеровщиках (14,6%) и инженерах-программистах (14,2%).

Для решения проблемы кадрового дефицита, по мнению большинства работодателей, в первую очередь необходимо внедрять механизмы наставничества. Еще одним решением работодатели отрасли назвали создание специализированных структурных подразделений (лабораторий, базовых кафедр) в образовательных организациях и внедрение дуального образования с привлечением индустриальных партнеров. Дуальное образование предполагает прохождение теоретической части обучения в образовательной организации, а практической — на рабочем месте.

Согласно данным hh.ru, на сферу микроэлектроники в начале 2025 года приходится 7% от всех вакансий инженеров, при этом спрос в секторе вырос на 37% по сравнению с январем—мартом 2024 года. За первые три месяца 2025 года было опубликовано 11,3 тыс. вакансий для этой специальности со средней зарплатой 99,8 тыс. руб.

Национальное агентство развития квалификаций — автономная некоммерческая организация, созданная для работы по формированию национальной системы квалификаций. В числе ее учредителей — правительство России, Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов. Мониторинг рынка труда трех отраслей — продолжение ежегодных системных исследований по мониторингу рынка труда, проводящихся с 2018 года.

Что известно о дефиците протезистов

Дефицит кадров в протезно-ортопедической отрасли возник на фоне активного роста российского рынка, связанного с уходом иностранных производителей и увеличением числа пациентов за счет участников военной операции, указывают авторы исследования со ссылкой на опрос представителей 77 организаций из 62 регионов.

Доля отечественных технических средств реабилитации (ТСР) за два года увеличилась с 17 до 50%, в том числе за счет продуктов, созданных на основе робототехники, нейротехнологий и виртуальной реальности, указано в исследовании. При этом качественных квалифицированных сотрудников в этой области не хватает. Среди наиболее востребованных профессий работодатели назвали механика протезно-ортопедических изделий, врача — травматолога-ортопеда, обувщика по пошиву ортопедической обуви. Но сейчас на рынке нет соискателей по этим специальностям. Среди опрошенных 68,8% указали, что рабочие места в этой сфере непривлекательны из-за низкого уровня оплаты. В то же время треть работодателей отметили, что желающие работать есть, но у них нет достаточного уровня профессиональной подготовки.

Авторы исследования указывают, что сложность подготовки качественных кадров в протезно-ортопедической сфере в том, что это направление находится на стыке нескольких отраслей и требует разнопрофильных навыков.

О дефиците протезистов в декабре 2024 года докладывала президенту Владимиру Путину руководитель фонда «Защитники Отечества», замминистра обороны Анна Цивилева. По ее словам, по стандартам на 1 млн населения необходимо десять протезистов. «У нас их в стране меньше 1 тыс., то есть это большой дефицит, а с учетом военного времени, с учетом того, что мы еще даем им спортивные протезы, которые требуют регулярного обновления, у нас существует огромный дефицит кадров, особенно в регионах», — сообщила Цивилева. Фонд совместно с Минпросвещения и Минтрудом разработал «дорожную карту» для восполнения дефицита протезистов, рассказала она.

Как следует из данных hh.ru, предложений работы для механиков протезно-ортопедических изделий мало — всего 26 вакансий за первые три месяца 2025 года со средней зарплатой 130 тыс. руб.

По данным Superjob, зарплата инженера-протезиста может варьироваться от 100 тыс. до 450 тыс. руб. В среднем такие специалисты получают 250 тыс. руб. Техники-протезисты получают меньше — от 70 тыс. до 250 тыс. руб., а в среднем — 130 тыс. руб.

Дефицит физруков

В сфере физической культуры и спорта основная проблема с дефицитом кадров связана с низкой заработной платой, об этом сообщили 61,3% опрошенных (всего была опрошена 31 организация, большинство — государственные и муниципальные). Только пятая часть респондентов не имеют проблем с поиском персонала. Участники опроса чаще всего отмечали нехватку технического и обслуживающего персонала, неквалифицированных рабочих и специалистов функциональных подразделений. Опрошенные уверены, что в ближайшие три года отрасли понадобятся преподаватели физкультуры, тренеры-преподаватели и инструкторы по спорту.

Динамика вакансий для фитнес-тренеров и инструкторов тренажерного зала также позитивная — количество вакансий выросло на 26%, с 4,3 тыс. в начале 2024 года до 5,5 тыс. в начале 2025-го, показали данные hh.ru. При этом в среднем таким специалистам предлагают 68,8 тыс. руб.

«Наличие проблемы дефицита кадров отметили респонденты во всех трех исследованных отраслях. При этом существует заметный разрыв между знаниями и умениями выпускников и требованиями, предъявляемыми к ним работодателями, — сказал РБК первый заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций Павел Свистунов. — Тем не менее свободных трудовых ресурсов на рынке нет, заменить неквалифицированных работников некем, а меры материального поощрения все больше исчерпывают себя». По его мнению, для решения проблемы работодателям необходимо в том числе уделять больше внимания повышению квалификации действующих сотрудников, а также налаживать взаимодействие с вузами и колледжами.

Что еще известно о дефиците кадров

Безработица в России в январе этого года впервые за год показала рост — до 2,4% против 2,3% в декабре, писал РБК со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России». Уровень безработицы последовательно снижался с января 2024 года, обновляя исторические минимумы, а в последний раз рост фиксировался в декабре 2023-го — с 2,9 до 3%.

На этом фоне власти и бизнес говорят о дефиците кадров. Вице-премьер Александр Новак в декабре прошлого года сообщал, что дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет около 1,5 млн человек.

В опросе, проведенном в мае 2024 года Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, предприятия заявили о рекордной с 2013 года нехватке трудовых ресурсов. На нехватку кадров пожаловалась почти половина опрошенных компаний — это рекорд за все время проведения опросов с 2013 года. До этого процент испытывающих кадровый дефицит только один раз поднимался выше 45% — в конце 2021 года. Главная составляющая дефицита — высококвалифицированные рабочие — остается неизменной уже 25 лет. В дефиците также инженерно-технический персонал: в конце 2023 года о его нехватке сообщили 39% работодателей, опрошенных аналитиками ИНП РАН.