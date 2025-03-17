SuperJob оценил разрыв в зарплатах курьеров и людей с высшим образованием

Сервис по поиску работы SuperJob подсчитал, что курьерам в Москве предлагают зарплату на 19% больше, чем людям с высшим образованием. Сейчас это ₽130 тыс. против ₽105 тыс. Спрос на курьеров пика еще не достиг, полагают эксперты

Фото: Александра Погиба / news.ru / Global Look Press

Зарплатные предложения для курьеров в Москве в марте 2025 года оказались на 19% выше, чем предложения по зарплатам для квалифицированных специалистов с высшим образованием. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового сервиса SuperJob в исследовании «Индекс курьера» (есть у РБК).

По данным исследования, зарплатные предложения для курьеров в столице за год выросли на 41% (март 2025-го к марту 2024-го). Медианная зарплата у курьеров (то есть в половине вакансий она меньше, в половине больше) в настоящее время на 19% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 38% выше, чем у специалистов без высшего образования, говорится в материале.

«Курьеры ни в чем не виноваты. Отлично, что их труд достойно оплачивается. Курьеры взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации», — поясняют в SuperJob.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что рост зарплат курьеров обоснован востребованностью сервисов доставки и общим сокращением рабочей силы в стране. При этом люди с высшим образованием вряд ли пойдут в курьеры, как это было в 1990-х годах, когда ситуация с выплатой зарплат была критическая и люди меняли свою профессию на сферу торговли, чтобы просто зарабатывать.

Сколько в среднем зарабатывают курьеры

По данным исследования SuperJob, медианная зарплата в Москве, которая предлагается курьерам в марте 2025 года, составляет 130 тыс. руб., а для специалистов с высшим образованием — 105 тыс. руб. (без высшего образования — 80 тыс. руб.). Для проведения исследования компания проанализировала 5,1 тыс. вакансий, размещенных на портале в марте 2025 года в Москве. Ее аналитики считают, что медиана — более надежный показатель, чем средняя зарплата, так как не чувствительна к влиянию экстремальных значений.

Средняя заработная плата в России по итогам 2024 года, согласно данным Росстата, составила 87 952 руб.

По данным исследования SuperJob, в марте 2025 года высокие зарплаты для курьеров также предлагают (везде указаны медианные значения): в Санкт-Петербурге — 105 тыс. руб.;

в Екатеринбурге — 90 тыс. руб.;

в Казани, Краснодаре, Красноярске и Новосибирске — 85 тыс. руб.;

в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске — 80 тыс. руб.;

в Воронеже, Омске, Перми и Уфе — 75 тыс. руб. Данные по зарплатам указаны единым массивом — для пеших курьеров, курьеров на самокате/велосипеде/скутере и водителей-курьеров. Работодатели, как правило, указывают возможные зарплатные максимумы при учете высокой загрузки, минимума выходных дней и без учета расходов (например, на бензин и амортизацию авто для водителей-курьеров).

В целом некорректно сопоставлять медианную зарплату по одной профессии — курьера — с зарплатой всех работников, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, предостерегает гендиректор ВНИИ труда Владимир Смирнов. «Особенно, если речь идет о сопоставлении не реальных заработных плат, которых нет в доступе работных порталов, а о соотношении требований к соискателям в объявлениях с предполагаемыми заработными платами», — подчеркивает он. С этим согласен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «В объявлении, например, 130 тыс. Но в этой вакансии не сказано, за какой объем работы человек получит эти деньги, насколько они реальны», — отмечает он. «Кроме того, указанная заработная плата не отражает расходов курьера — на оплату проезда в транспорте, аренду электросамоката, аренду электровелосипеда у компании», — добавляет Сафонов.

Смирнов также обращает внимание, что вакансии курьеров, как и менеджеров по продаже, кассиров, часто содержат рядом с высокой цифрой предлагаемой зарплаты пометку «до». «То есть работодатель, который ориентируется на молодую аудиторию, как правило, показывает максимальный уровень дохода, желая привлечь соискателей зарплатой на позицию, которая не обладает такими возможностями, как карьерный рост, профессиональная самореализация, хорошие условия труда; по которой в целом отсутствуют перспективы развития», — поясняет он. А для более квалифицированных специалистов как раз наоборот — в объявлениях чаще фигурирует сумма «от», которая скорее открывает торг за желаемый размер дохода, поэтому, как правило, доход такого работника оказывается на практике несколько выше первого стартового предложения, говорит Смирнов.

Рост зарплатных предложений для доставщиков фиксируется и другими платформами. Так, по данным сервиса «Авито Работа», минувшей зимой средние зарплатные предложения для курьеров на автомобиле увеличились на 68% по сравнению с предыдущей зимой, до 130,3 тыс. руб. На 12% за год вырос средний уровень предлагаемого заработка для курьеров на самокате (до 66,5 тыс.). При этом аналитики «Авито Работы» отмечают, что реальный доход сотрудников зависит от количества заказов, графика и региона работы, тогда как в описании вакансий работодатели нередко указывают диапазон зарплат с учетом максимально возможного заработка.

По данным сервисов доставки «Яндекса», в 2024 году средний доход курьеров в России составил 91,7 тыс. руб. — на 18,1% выше, чем годом ранее. В Москве за аналогичный период средний доход курьера составил 110,3 тыс. руб. в месяц. А в феврале 2025 года — уже 114,6 тыс. руб. «Доходы курьеров зависят от спроса на доставку, на который влияют развитие электронной коммерции и сезонность. Например, декабрь — месяц самого высокого спроса на доставку. Это обусловлено предновогодним ажиотажем — люди начинают готовиться к длинным праздничным каникулам», — пояснили в пресс-службе сервисов доставки «Яндекса».

Также, по информации «Яндекса», доходы курьеров зависят от количества выполненных заказов и проведенных на линии часов. «Как правило, услуги доставки более популярны в городах-миллионниках, поэтому там больше заказов. Однако у столичных курьеров действительно доходы выше — в Москве спрос на доставку выше, чем в других регионах», — добавили там.

Доход активно работающего курьера «Вкусвилла» в среднем составляет 5–7 тыс. руб. в день, рассказали РБК в пресс-службе компании. Вознаграждение может отличаться в зависимости от множества факторов — дальности доставки, объема заказа, времени суток, количества выполненных заказов, вида транспорта, который использует курьер, и т.д. «Обычно вознаграждение варьируется от 90 до 350 руб. за каждый доставленный заказ. Значимых изменений ставок относительно прошлого года у нас не было, но при этом за прошлый год на 22% выросло число доставляемых заказов, это влияет на повышение заработка курьеров», — сообщили в пресс-службе «Вкусвилла».

На платформе Ozon «гибкая занятость и партнерские отношения [между курьерами и сервисом] помогают специалистам по доставке самим выбирать, когда выходить на смены», сообщили в пресс-службе компании. «Так, курьеры могут выходить на работу в сезон высокого спроса, а в остальное время заниматься другой работой», — указали там.

По оценке президента Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александра Митюкова, среднемесячный доход курьера в России может достигать порядка 90 тыс. руб. «Наши оценки показывают, что рост этого показателя составляет почти 20% год к году», — уточняет он.

Насколько высока востребованность курьеров

На перекос в сторону миграции квалифицированных специалистов в курьеры обращали внимание чиновники. Так, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявлял, что популярность сервисов доставки создает для экономики России серьезные проблемы: число курьеров и упаковщиков уже исчисляется миллионами, и в большинстве своем это «здоровые, физически сильные люди», которых так не хватает в других секторах экономики. По оценке Кузнецова, в России в декабре 2024 года работало не менее 1,5 млн курьеров, а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников. Все вместе они уже отучили «значительную часть потребителей от банального навыка просто ходить по магазинам», при этом сами сервисы убыточны, и их работа поддерживается за счет иных ресурсов, утверждал Кузнецов.

Как ранее писал РБК со ссылкой на исследование рекрутингового сервиса hh.ru, спрос на курьеров на российском рынке труда за два года вырос почти вдвое. По итогам 2024 года доставщики вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в стране.

По оценке SuperJob, количество вакансий в сфере курьерской доставки за год в целом по стране увеличилось на 7%. «Однако следует понимать, что эта цифра очень условная. Процесс подбора курьеров максимально автоматизирован и ведется непрерывно: вакансии не снимают с публикации. Одна вакансия не равна одному соискателю — на одну вакансию курьера могут нанимать до нескольких десятков человек. Рекрутеры буквально «просеивают» рынок в поисках новых людей», — пояснили в SuperJob. Сфера курьерской доставки в марте 2025 года, по данным портала, входит в топ-10 отраслей с наибольшим спросом на персонал.

В пресс-службе «Вкусвилла» уточнили, что с ними в данный момент сотрудничают более 18 тыс. курьеров, что на 20% больше, чем в начале 2024 года.

Рост спроса на курьеров вызван активным развитием соответствующих сервисов и происходит на фоне сокращения рабочей силы в России, обусловленного демографической ситуацией, а рост спроса при ограниченном предложении и объясняет наблюдаемый рост заработной платы курьеров, говорит заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Марина Карцева.

Динамика спроса на курьеров сохранится в ближайший год, полагает Митюков. «Между сервисами доставки усиливается внутриотраслевая конкуренция за рабочие руки — следовательно, растут издержки компаний на привлечение и удержание курьеров», — говорит он. По словам Митюкова, дальнейший рост издержек компаний при увеличивающемся спросе на услуги доставки и дефиците исполнителей возможен только при условии экономической целесообразности: «Достижение такого баланса — крайне сложная задача, которую предстоит решать компаниям и в 2025 году».

Как высокие зарплаты курьеров влияют на рынок труда

«Российский рынок труда демонстрирует аномально высокие зарплаты на рынке неквалифицированного персонала, превышающие средние зарплаты квалифицированного персонала без высшего и с высшим образованием», — отмечает президент SuperJob Алексей Захаров. С его точки зрения, это приводит к «деградации человеческого капитала» и приросту кадрового дефицита в реальном секторе.

«В здоровой экономике в развитой стране мы должны наблюдать следующую картину: средние зарплаты работников с высшим образованием (квалифицированных специалистов в любой области — от программистов до учителей и врачей, от чиновников до менеджеров среднего звена) должны превышать средние зарплаты квалифицированных специалистов без высшего образования. Средние зарплаты квалифицированных специалистов без высшего образования (квалифицированных рабочих в первую очередь, так называемых синих воротничков, среднего медицинского персонала и т.д.) должны быть ниже, чем у специалистов с высшим образованием, но выше, чем у работников без квалификации», — указывает Захаров.

Переток кадров в высокооплачиваемые неквалифицированные профессии — общемировая проблема, она характерна, например, для США, отмечает Сафонов: «Разносчик пиццы в Нью-Йорке получает где-то $4900 в месяц, а высококлассный специалист, сборщик на заводе — $5000». «Но если в целом говорить о «деградации человеческого капитала», то она началась не с курьеров», — уверен Сафонов. По его словам, в России она началась с охранников и работников торговли, когда с середины 2010-х годов с предприятий из-за низких заработных плат люди начали оттягиваться в эти сферы. «Мужское население, в том числе работая вахтовым методом, оттягивалось из сельского хозяйства, легкой и обрабатывающей промышленности в сектор охранных услуг. Поэтому сейчас это как бы второй сезон, или вторая серия: маркетплейсы стали драйверами», — указывает экономист.

Проблема «высоких доходов» курьеров не должна вообще быть проблемой в отношении других отраслей и рынков, парирует президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. «В целом сама по себе курьерская занятость отличается колоссальной текучестью кадров, поскольку в основном это источник дополнительного, а не основного дохода. Поэтому никто никогда не будет смотреть на этот вид занятости как на полноценную профессию, которая является угрозой перетока специалистов из других областей. В основном занятости в качестве курьеров сейчас отдают предпочтение студенты и пенсионеры», — отмечает Соколов.

В реальности нет конкуренции за кадры между рабочими местами курьеров и рабочими местами по другим, более традиционным профессиям, заверяет Смирнов. В случае с курьерами действительно довольно высокое зарплатное предложение сопровождается высокой текучестью кадров. «Этот физический труд, требующий большой выносливости со стороны работника, для большинства занятых им наших сограждан — все же не карьерный путь и не альтернатива основной профессии», — говорит Смирнов. Более того, по его словам, емкость этого рынка не так велика, как кажется: по данным ежегодного опроса работодателей от 2024 года, в стране насчитывалось лишь 88,9 тыс. курьеров (для сравнения: в торговых точках и магазинах в 2024 году работало порядка 2,9 млн продавцов и помощников продавцов).

Переток кадров в курьеры есть, но это не специалисты с высшим образованием (врачи, учителя, экономисты и т.д.), считает и профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская. «Профессия курьера забирает людей с аналогичных мест, например из сферы ЖКХ, неквалифицированных работников со стройки. То есть из тех профессий, где изначально низкий порог входа, не требующий квалификации и опыта», — поясняет Варшавская.

Такой ситуации, как в 1990-е годы, когда из-за задержек зарплаты или очень низких зарплат люди с высшим образованием уходили из своих профессий в торговлю, сейчас, конечно, уже не будет, добавляет эксперт. «На вопрос, не слишком ли много платят курьерам, можно задать встречный вопрос: а не недоплачивают ли квалифицированным специалистам? Зарплата курьеров складывается под влиянием рыночных сил, так почему бы не пересмотреть ее в других специальностях», — замечает Варшавская.

Более высокий рост зарплат в рабочих специальностях наблюдается применительно к городам, в которых расположены крупные производства, указывает директор продуктов практики «вознаграждение и мотивация персонала» «Экопси Консалтинг» Екатерина Варга, добавляя, что работодатели прямым текстом говорят, что начинают пересматривать зарплаты, как только рядом открывается подразделение, например, Ozon.

РБК направил запросы в Минэкономразвития и Минтруд.

Играет ли роль налоговый режим в перекосах оплаты труда

Аналитики SuperJob считают, что одной из причин такого перекоса может быть «неверная настройка» налоговой системы. В результате использования режима самозанятости за неквалифицированную занятость работодатели имеют возможность платить значительно больше, чем за квалифицированную, отмечается в исследовании.

Кузнецов ранее отмечал, что доставка, будучи непроизводственным сегментом, пользуется льготами, в том числе режимом самозанятости. «Поэтому не стоит так просто отмахиваться от вопроса тех же самозанятых. Это вопрос не просто несправедливости, а вопрос того, что влечет последствия в целом для экономики», — говорил Кузнецов.

Впрочем, эксперт «Контур.Экстерна» по налогообложению Михаил Пархоменко считает, что не следует связывать высокую зарплату курьеров именно с привлечением их к работе как самозанятых. Прежде всего в рыночных условиях на уровень оплаты труда — и курьеров в том числе — влияют те же факторы, что в принципе влияют на размер зарплаты, поясняет он. Это дефицит кадров в сфере услуг, развитие интернет-торговли, рост спроса на услуги, особенно укрепившийся после пандемии. «Конечно, сам по себе статус самозанятого выводит его обладателя в правовое поле, позволяет легально получать доходы. И желание работодателя сэкономить за счет привлечения к труду самозанятых или ИП тоже понятно: не нужно начислять и платить за работников страховые взносы, начислять НДФЛ, оплачивать больничный и отпуск, не нужно сдавать отчетность за таких работников», — перечисляет эксперт.

При работе сервиса с самозанятыми формально они не связаны трудовыми отношениями: самозанятые платят налог 6% с доходов, полученных от юрлиц. Однако налоговики могут посчитать это де-факто трудовыми отношениями и в таком случае переквалифицировать доход в зарплату, с которой должны быть уплачены НДФЛ и страховые взносы.

Курьеры и платформенная занятость — это просто один из элементов тренда, когда возникла возможность за счет экономии на налогах, на социальных отчислениях увеличить зарплату, отмечает Сафонов. «Надо шире смотреть на эту ситуацию, этим пользуются все. Но они [организации курьерской доставки] просто в большей степени», — заключает эксперт.

«Медсестра, инженер, врач, учитель, архитектор, сварщик и токарь, как правило, в конечном счете подписывают трудовой договор, который гарантирует формирование пенсионных прав, больничные и отпуска, социальный пакет, нормированный график. Курьер зачастую становится самозанятым и все финансовые риски, связанные с болезнью, производственной травмой, несет самостоятельно. Не говоря о том, что и на отпуск ему тоже придется отложить со своих ежемесячных заработков», — резюмирует Смирнов.