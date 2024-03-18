Экс-главе банка «БФГ-кредит» дали 7 лет колонии по делу о растрате 23 млрд руб.

Экс-главе банка «БФГ-кредит» дали 7 лет по делу о растрате ₽23 млрд

Приговоры по делу о растрате средств «БФГ-кредита» вынесли в отношении четырех фигурантов дела. Экс-глава банка и два менеджера получили по семь лет колонии, еще одна фигурантка — пять лет. Среди подозреваемых еще три банкира

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Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил экс-главу банка «БФГ-кредит» Дениса Пуресева к семи годам лишения свободы по делу о растрате, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Пуресеву также придется выплатить штраф в размере 1 млн руб. Аналогичное наказание назначено экс-сотрудникам кредитного управления банка Алексею Горлину и Михаилу Дорогинину. Их коллеге Юлии Финкельштейн дали пять лет колонии с выплатой штрафа на ту же сумму. Такие сроки заключения запрашивало для фигурантов гособвинение, сообщал «Коммерсантъ».

Также им запретили заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях, в течение трех лет.

Горлина и Дорогинина взяли под стражу в зале суда.

РБК обратился за комментарием к адвокатам Аминат Матиевой, Николаю Куклину, Николаю Козлобаеву.

В 2016 году Центробанк отозвал у «БФГ-кредита» лицензию по причине полной утраты капитала банка. На тот момент организация занимала 99-е место в банковской системе России по величине активов. Источники РБК сообщали, что банк работал с «Первым каналом», ВГТРК и «Россия сегодня». В том же году было заведено дело о хищениях в «БФГ-кредите».

Пуресев и другие менеджеры осуждены по ч. 4 ст. 160 УК. Помимо них фигурантами дела являются уехавшие за рубеж экс-председатель правления банка Павел Дойнов, экс-совладельцы кредитной организации Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. Они заочно арестованы.

По версии следствия, в 2014–2016 годах они похитили из банка почти 23 млрд руб. «путем их систематического зачисления на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц под видом выдачи им кредитов» — речь шла более чем о 40 компаниях. Изначально в деле фигурировала сумма примерно в 13 млрд руб. Деньги перечислялись на счета фиктивных компаний или в офшоры.