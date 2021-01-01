Экс-замглаву правления банка «БФГ-кредит» обвинили в хищении

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Следствие предъявило обвинение бывшему заместителю председателя правления банка «БФГ-Кредит» Денису Пуресеву в хищении не менее 12,9 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Пуресев проходит по делу о совершении хищения в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК России) вместе с другими фигурантами — экс-сотрудниками кредитного управления банка Михаилом Дорогининым, Алексеем Горлиным и Юлией Финкельштейн.

Согласно версии следствия, в период с 2014 по 2016 год экс-руководители банка выдали более 40 подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты общей суммой не менее 12,9 млрд руб. После этого деньги были переведены на счета сторонних организаций и похищены.

Выведенные средства использовались для покупки недвижимости и частичного рефинансирования кредитов, считают следователи.