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Мосгорсуд отменил арест совладельца холдинга В&В Балаховского

Мосгорсуд отменил арест совладельца холдинга В&В Александра Балаховского
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Мосгорсуд отменил арест в качестве меры пресечения для совладельца крупного холдинга по производству бытовой химии В&В Александра Балаховского по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда в телеграм-канале.

В отношении предпринимателя избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Московский городской суд отменил постановление Дорогомиловского районного суда города Москвы о мере пресечения в виде заключения под стражу, ранее избранной в отношении Балаховского Александра Моисеевича (в виде заключения под стражу)», — говорится в сообщении.

Предпринимателя отпустили из СИЗО.

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По версии следствия, Балаховский вместе с сообщниками причинил финансовый ущерб в размере 3,5 млрд руб. фирме своего компаньона Дениса Шапиро.

Как писал «Коммерсантъ», в 2014 году Шапиро купил 30% в уставном капитале ООО «Бест Клин» — производственной компании холдинга B&B. Позднее Шапиро арестовали по обвинению в мошенничестве. Балаховский вместе с сообщниками запустили процедуру банкротства «Бест Клин», они перерегистрировали товарные знаки бытовой химии «Уникум», Easywork, Viely, «Багира», Unicum, В&В, IRC91, Аррех и т.д. на подконтрольную им компанию.

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В 2019 году Шапиро подал в суд на своих бывших коллег. Весной 2022 года СК предъявил обвинение Александру Балаховскому, Якову Босинзону, а также гендиректору компании ООО «Бест Клин» Александру Савоськину. В феврале 2024 года Балаховского отправили в СИЗО.

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