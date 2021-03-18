Общество , 18 мар, 11:18
0
В России за сутки выявили почти 10 тыс. новых случаев заражения COVID-19
Всего с начала эпидемии в стране диагностировали 4,4 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19
За прошедшие сутки в России было выявлено 9 803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. За сутки 460 человек умерли.
Всего с начала эпидемии в стране диагностировали 4 428 239 случаев COVID-19, 93 824 из числа заразившихся умерли.
Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i
Материал дополняется.