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Магазины Metro получили угрозы об отравлении продуктов

Сеть Metro усилила контроль во всех магазинах после угрозы об отравлении продуктов. Неизвестный заявил, что добавит крысиный яд в детские смеси и оставит швейные иглы в ягодах и фруктах, если ему не заплатят 5 млн руб., узнали СМИ
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ряд торговых центров Metro получили угрозы о возможном отравлении товаров, сообщили РБК в пресс-службе сети.

«Компания серьезно подходит к любым сообщениям, напрямую касающимся нашей деятельности. Metro заботится о безопасности своих клиентов и сотрудников и делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, включая сотрудничество с компетентными органами. Metro усилила контроль во всех торговых и распределительных центрах», — сказали РБК в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что неизвестные отправили трем торговым центрам Metro Cash & Carry письма с требованием перевести до полудня 5 млн руб. По его информации, в обратном случае злоумышленники пригрозили отравить все продукты в магазинах сети, в том числе нашприцевать концентратом этиленгликоля соки и молоко, добавить крысиный яд в каши и детские смеси, а также оставить швейные иглы в ягодах и фруктах.

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Сеть Metro Cash & Carry начала развиваться в России в 2000 году. К 2020 году в стране было открыто 94 торговых центра в 51 регионе. В России на компанию работают около 14 тыс. сотрудников.

В конце прошлого года в заведения Москвы поступил ряд угроз о минировании. После анонимного звонка, в частности, эвакуировали Большой театр. В ноябре источники ТАСС и «РИА Новости» информировали, что неизвестные сообщили об угрозе взрыва во всех больницах и родильных домах Москвы. Ни одна из угроз не подтвердилась.

Авторы
Виктория Полякова, Анна Левинская
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