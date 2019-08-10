Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру

Даниэль Кржетинский и его словацкий партнер Патрик Ткач предлагали купить сеть за €5,8 млрд. В Metro ранее говорили, что их предложение «существенно недооценивает» дистрибьютора

Даниэль Кржетинский (Фото: Zlatohlavek Robert / CTK / Global Look)

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Кржетинский и его словацкий партнер Патрик Ткач не смогли получить необходимую поддержку владельцев 67,5% обыкновенных акций, заручившись голосами лишь со стороны хозяев 41,7% бумаг.

Приобрести Metro Кржетинский и Ткач хотели за €5,8 млрд ($6,6 млрд). Они предлагали €16 за каждую обыкновенную акцию и €13,8 за каждую привилегированную.

Федеральное антимонопольное ведомство Германии в феврале разрешило Кржетинскому приобрести до 35% акций Metro. В Metro в июне заявляли, что предложение Кржетинского и Ткача «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора, акционерам рекомендовали не предпринимать никаких действий. При этом владелец 15% Metro AG — компания Haniel Finance Deutschland GmbH — согласился поддержать предложение Ткача и Кржетинского.



Forbes оценивает состояние Кржетинского в $2,9 млрд. Ему принадлежат пражский футбольный клуб «Спарта» и энергетическая компания EPH (Energetický a průmyslový Holding). В прошлом году миллиардер купил долю во французской газете Le Monde.