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Бизнес ,  
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Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Даниэль Кржетинский и его словацкий партнер Патрик Ткач предлагали купить сеть за €5,8 млрд. В Metro ранее говорили, что их предложение «существенно недооценивает» дистрибьютора
Даниэль Кржетинский (Фото: Zlatohlavek Robert / CTK / Global Look)

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Кржетинский и его словацкий партнер Патрик Ткач не смогли получить необходимую поддержку владельцев 67,5% обыкновенных акций, заручившись голосами лишь со стороны хозяев 41,7% бумаг.

Приобрести Metro Кржетинский и Ткач хотели за €5,8 млрд ($6,6 млрд). Они предлагали €16 за каждую обыкновенную акцию и €13,8 за каждую привилегированную.

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В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Федеральное антимонопольное ведомство Германии в феврале разрешило Кржетинскому приобрести до 35% акций Metro. В Metro в июне заявляли, что предложение Кржетинского и Ткача «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора, акционерам рекомендовали не предпринимать никаких действий. При этом владелец 15% Metro AG — компания Haniel Finance Deutschland GmbH — согласился поддержать предложение Ткача и Кржетинского.

Forbes оценивает состояние Кржетинского в $2,9 млрд. Ему принадлежат пражский футбольный клуб «Спарта» и энергетическая компания EPH (Energetický a průmyslový Holding). В прошлом году миллиардер купил долю во французской газете Le Monde.

Автор: Юлия Выродова
Теги: миллиардер, Metro AG
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