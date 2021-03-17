Польша введет локдаун из-за британского штамма вируса
В Польше вводится национальный локдаун из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, передает TVN24.
Ограничения будут введены с 20 марта и продлятся до 9 апреля. Будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры, галереи и другие развлекательные заведения, а также бассейны и сауны.
Учащиеся младших классов перейдут на дистанционное обучение.
Недзельский также подчеркнул важность удаленной работы в борьбе с пандемией и призвал работодателей как можно чаще переводить сотрудников на дистанционный формат.
Министр заявил, что основная причина ускорения распространения коронавируса в стране — британский штамм, его выявляют более чем в половине случаев (52%).