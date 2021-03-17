Польша введет локдаун из-за британского штамма вируса

В стране на три недели закроют торговые центры, кинотеатры, бассейны и другие заведения, а младшие школьники перейдут на дистанционное обучение. Глава Минздрава связал ухудшение обстановки с британским штаммом коронавируса

Фото: Jaap Arriens / Global Look Press

В Польше вводится национальный локдаун из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, передает TVN24.

Ограничения будут введены с 20 марта и продлятся до 9 апреля. Будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры, галереи и другие развлекательные заведения, а также бассейны и сауны.

Учащиеся младших классов перейдут на дистанционное обучение.

Недзельский также подчеркнул важность удаленной работы в борьбе с пандемией и призвал работодателей как можно чаще переводить сотрудников на дистанционный формат.

Министр заявил, что основная причина ускорения распространения коронавируса в стране — британский штамм, его выявляют более чем в половине случаев (52%).