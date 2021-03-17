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Пандемия коронавируса ,  
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Польша введет локдаун из-за британского штамма вируса

В стране на три недели закроют торговые центры, кинотеатры, бассейны и другие заведения, а младшие школьники перейдут на дистанционное обучение. Глава Минздрава связал ухудшение обстановки с британским штаммом коронавируса
Фото: Jaap Arriens / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Global Look Press

В Польше вводится национальный локдаун из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, передает TVN24.

Ограничения будут введены с 20 марта и продлятся до 9 апреля. Будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры, галереи и другие развлекательные заведения, а также бассейны и сауны.

Учащиеся младших классов перейдут на дистанционное обучение.

Недзельский также подчеркнул важность удаленной работы в борьбе с пандемией и призвал работодателей как можно чаще переводить сотрудников на дистанционный формат.

Министр заявил, что основная причина ускорения распространения коронавируса в стране — британский штамм, его выявляют более чем в половине случаев (52%).

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«У нас больше нет возможности вводить ограничения на региональном уровне. Единственное решение — распространить эти ограничения на всю Польшу», — заявил Недзельский. До этого озвученные министром ограничения действовали в четырех регионах Польши, где складывалась самая напряженная ситуация с заболеваемостью. В случае ухудшения ситуации в стране могут ввести дополнительные ограничения.

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По словам Недзельского, на прошлой неделе власти увеличили коечный фонд более чем на 3 тыс. мест.

В среду, 17 марта, в Польше выявили 25 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий суточный прирост, зафиксированный в стране с середины ноября 2020 года. Также в течение 24 часов в стране скончались 453 человека с COVID-19. Всего в Польше выявили 1,95 млн заболевших, 48 тыс. человек умерли.

В феврале Недзельский объявил, что в Польше идет третья волна распространения коронавируса. После этого в стране начали ужесточать ограничения, в частности распространили разрешение на въезд в страну только с отрицательным тестом на коронавирус прибывающим личным транспортом. В начале марта для всех студентов продлили дистанционное обучение, мера будет действовать как минимум до конца сентября 2021 года.

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Источник: JHU
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Автор
Мария Лисицына
Польша коронавирус Локдаун COVID-19
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