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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Роспотребнадзора оценила эпидемическую ситуацию в стране

Анна Попова
Анна Попова (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Несмотря на стабилизацию, эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация эпидемическая стабилизируется. Количество заболевших ежедневно снижается. <...>. Показатель сегодня, он уже менее семи на 100 тыс. в сутки. Но вместе с тем ситуация остается напряженной», — рассказала Попова.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

При этом Попова рекомендовала для улучшения обстановки и чтобы не допустить попадания в Россию новых штаммов коронавируса россиянам по возможности не выезжать за границу на майские праздники.

Попова также сообщила, что у 10% тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, не выявлены антитела. По ее словам, это бывает не только с вакцинами от коронавируса, но и с другими препаратами. Тем не менее она призвала граждан прививаться, чтобы вирусу «негде было распространяться». Отвечая на вопрос о том, нужно ли в случае отсутствия антител после вакцинации делать третью прививку, Попова рекомендовала «прислушаться к мнению врача».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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