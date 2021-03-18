Reuters узнал о планах ввести групповые чаты в TikTok

Групповые чаты позволят соцсети дольше удерживать пользователей, а также расширить возможности для электронной коммерции и продвижения товаров и услуг влиятельными блогерами

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В социальной сети для съемок и обмена короткими видео TikTok появятся групповые чаты, сообщает агентство Reuters cо ссылкой на источники в компании, знакомые с обсуждением планов.

Внедрение групповых чатов должно добавить соцсети больше возможностей для общения, а также создать более удобные условия для взаимодействия между всеми пользователями и блогерами, публикующими видеозаписи. Новшество позволит Tik Tok более активно конкурировать с социальной сетью Facebook, указывает агентство. Кроме того, функция группового чата поможет TikTok дольше удерживать пользователей в приложении и улучшить возможности для электронной коммерции и рекламы.

Подобная функция существует в китайской версии TikTok под названием Douyin с 2019 года. В прошлом году владелец сети, компания ByteDance провела внутренние дискуссии о введении функции группового чата, но отложила многие обновления после того, как приложение попало под критику экс-президента США Дональда Трампа и было запрещено в Индии, рассказал еще один источник.

По словам одного из источников, обмен сообщениями в групповых чатах будет, скорее всего, не зашифрован.

Новая американская администрация Джо Байдена приостановила правительственный судебный иск, который мог бы привести к фактическому запрету на использование приложения в Соединенных Штатах, корпоративные спонсоры вернутся к сервису. Белый дом также заявил, что не будет предпринимать никаких новых «активных шагов», связанных с планом администрации Трампа по продаже TikTok американским инвесторам.