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Reuters узнал о планах ввести групповые чаты в TikTok

Групповые чаты позволят соцсети дольше удерживать пользователей, а также расширить возможности для электронной коммерции и продвижения товаров и услуг влиятельными блогерами
Фото: Davor Puklavec / PA Images / ТАСС
Фото: Davor Puklavec / PA Images / ТАСС

В социальной сети для съемок и обмена короткими видео TikTok появятся групповые чаты, сообщает агентство Reuters cо ссылкой на источники в компании, знакомые с обсуждением планов.

Внедрение групповых чатов должно добавить соцсети больше возможностей для общения, а также создать более удобные условия для взаимодействия между всеми пользователями и блогерами, публикующими видеозаписи. Новшество позволит Tik Tok более активно конкурировать с социальной сетью Facebook, указывает агентство. Кроме того, функция группового чата поможет TikTok дольше удерживать пользователей в приложении и улучшить возможности для электронной коммерции и рекламы.

Подобная функция существует в китайской версии TikTok под названием Douyin с 2019 года. В прошлом году владелец сети, компания ByteDance провела внутренние дискуссии о введении функции группового чата, но отложила многие обновления после того, как приложение попало под критику экс-президента США Дональда Трампа и было запрещено в Индии, рассказал еще один источник.

По словам одного из источников, обмен сообщениями в групповых чатах будет, скорее всего, не зашифрован.

Новая американская администрация Джо Байдена приостановила правительственный судебный иск, который мог бы привести к фактическому запрету на использование приложения в Соединенных Штатах, корпоративные спонсоры вернутся к сервису. Белый дом также заявил, что не будет предпринимать никаких новых «активных шагов», связанных с планом администрации Трампа по продаже TikTok американским инвесторам.

Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Политика
Дональд Трамп

В августе 2020 года Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября. Он подчеркнул тогда, что если до этой даты TikTok не будет куплен Microsoft или другой компанией, то приложение «выйдет из бизнеса». До этого Microsoft сообщила, что генеральный директор компании Сатья Наделла провел беседу с Трампом по вопросу о покупке приложения, а также подтвердил, что продолжает переговоры.

О возможности блокировки TikTok в США в начале июля 2020 года заявил американский экс-госсекретарь Майк Помпео. По его словам, гражданам США стоит использовать TikTok с осторожностью, «чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов». Позднее о намерении запретить приложение в США заявил и Трамп.

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Однако до 15 сентября Tik Tok так и не сменил владельца. 20 сентября Трамп одобрил покупку TikTok корпорацией Oracle, однако сделка так и не состоялась.
 

Автор
Владислав Гордеев
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