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Владелец TikTok подал антимонопольный иск к владельцу сервиса WeChat

Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Платформа коротких видеороликов Douyin (китайская версия TikTok), принадлежащая компании ByteDance, подала в Пекинский суд по интеллектуальным правам антимонопольный иск против IT-компании Tencent. Об этом сообщает The Global Times.

Истец утверждает, что Tencent заблокировала пользователям возможность публиковать контент Douyin на своих страницах в социальных сетях WeChat и QQ. Эти действия Douyin назвал злоупотреблением доминирующим положением на рынке и ограничением конкуренции. Такого рода нарушения регулируются китайским антимонопольным законодательством.

Douyin просит суд предписать Tencent остановить такого рода практику, опубликовать заявление, которое устранит негативное влияние от действий компании, а также компенсировать экономические потери и обоснованные расходы. Создатель китайского TikTok хочет получить от ответчика 90 млн юаней ($13,9 млн).

В своем иске Douyin пояснил, что ежемесячное число активных пользователей WeChat и QQ превышает 1,2 млрд и 600 млн соответственно. Поэтому к сегодняшнему дню на китайском рынке нет другой компании, которая могла бы предоставлять услуги, аналогичные этим двум сервисам, для такого количества людей.

Компания Tencent в свою очередь заявила мзданию, что ранее суд предписал ряду сервисов ByteDance, среди которых и Douyin, остановить нарушение правил сбора персональных данных пользователей WeChat недобросовестным способом и с нарушением установленных платформами правил. Tencent пригрозила китайскому TikTok новыми исками.

«ByteDance и ее компании также практикуют ряд неправомерных действий и нарушений, которые наносят ущерб эксосистемам и правам пользователей. Мы продолжим судиться», — цитируют The Global Times заявление компании.

Как аналоги TikTok пытаются отвоевать у сервиса пользователей
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Фото:Shutterstock

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Douyin считает претензии Tencent безосновательными и указывает, что корпорация последние три года не пускает китайский TikTok на свои платформы, однако параллельно успела запустить более 10 продуктов, работающих в формате коротких видео. Недобросовестное поведение при сборе персональных данных компания отрицает.

Ранее, 2 февраля, разработчик приложения для коротких видео компания Kuaishou Technology, в которой Tencent владеет 21,6% долей, заявила о намерении привлечь 42 млрд гонконгских долларов ($5,42 млрд) через IPO на гонконгской бирже. Об этом сообщала China Daily. Компания планирует выпустить 365,2 млн акций. Каждая — по цене от 105 до 115 гонконгских долларов (примерно от $13,55 до $14,84).

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