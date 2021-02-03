Владелец TikTok подал антимонопольный иск к владельцу сервиса WeChat

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Платформа коротких видеороликов Douyin (китайская версия TikTok), принадлежащая компании ByteDance, подала в Пекинский суд по интеллектуальным правам антимонопольный иск против IT-компании Tencent. Об этом сообщает The Global Times.

Истец утверждает, что Tencent заблокировала пользователям возможность публиковать контент Douyin на своих страницах в социальных сетях WeChat и QQ. Эти действия Douyin назвал злоупотреблением доминирующим положением на рынке и ограничением конкуренции. Такого рода нарушения регулируются китайским антимонопольным законодательством.

Douyin просит суд предписать Tencent остановить такого рода практику, опубликовать заявление, которое устранит негативное влияние от действий компании, а также компенсировать экономические потери и обоснованные расходы. Создатель китайского TikTok хочет получить от ответчика 90 млн юаней ($13,9 млн).

В своем иске Douyin пояснил, что ежемесячное число активных пользователей WeChat и QQ превышает 1,2 млрд и 600 млн соответственно. Поэтому к сегодняшнему дню на китайском рынке нет другой компании, которая могла бы предоставлять услуги, аналогичные этим двум сервисам, для такого количества людей.

Компания Tencent в свою очередь заявила мзданию, что ранее суд предписал ряду сервисов ByteDance, среди которых и Douyin, остановить нарушение правил сбора персональных данных пользователей WeChat недобросовестным способом и с нарушением установленных платформами правил. Tencent пригрозила китайскому TikTok новыми исками.