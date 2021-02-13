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Бизнес ,  
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Bloomberg сообщил о переговорах о продаже индийского сегмента TikTok

ByteDance начала догововариваться с индийским стартапом Glance по инициативе японского Softbank, финансирующего обе компании. Сделка потребует одобрения Пекина и Нью-Дели. С июня TikTok заблокирован на территории Индии
Фото: Liu Jie / Global Look Press
Фото: Liu Jie / Global Look Press

Китайская ByteDance ведет переговоры о продаже индийских активов принадлежащей ей платформы коротких видео TikTok. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

После того, как приложение летом прошлого года запретили на территории Индии, владелец TikTok начал вести переговоры с мобильным стартапом Glance из этой страны о продаже сегмента соцсети.

Как рассказали собеседники издания, инициатором потенциальной сделки выступает японский холдинг Softbank, финансирующий как ByteDance, так и компанию InMobi Pte, чьей «дочкой» является Glance.

Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Технологии и медиа
Фото:Rupak De Chowdhuri / Reuters

Независимо от того, какая именно индийская компания согласится купить местный сегмент TikTok, сделка потребует одобрения официальных Нью-Дели и Пекина. При этом власти Индии будут настаивать на том, чтобы персональные данные индийских пользователей хранились на территории страны. По данным Bloomberg, такие требования связаны со все еще натянутыми отношениями между двумя странами.

В конце июня 2020 года министерство информационных технологий Индии постановило заблокировать на территории страны 59 китайских приложений и сервисов. TikTok возглавил этот список. Как заявлял Нью-Дели, платформа причиняет ущерб суверенитету и целостности Индии и угрожает безопасности государства.

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Перед этим на Линии фактического контроля (фактическая граница между Китаем и Индией) произошло вооруженное столкновение солдат двух стран. В Нью-Дели сообщали о 20 погибших и обвиняли в нарушении границы китайскими военными. Пекин утверждал, что вина на произошедшем лежит на вооруженных силах Индии.

Индия на тот момент была крупнейшим зарубежным рынком для TikTok, насчитывающим более 200 млн пользователей. Их число увеличивалось на 500 тыс. ежедневно. Сверачивая деятельность на территории страны, TikTok уволил сотни индийских сотрудников.

Автор
Михаил Котляр
TikTok Индия Китай продажа переговоры
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