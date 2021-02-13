Bloomberg сообщил о переговорах о продаже индийского сегмента TikTok

ByteDance начала догововариваться с индийским стартапом Glance по инициативе японского Softbank, финансирующего обе компании. Сделка потребует одобрения Пекина и Нью-Дели. С июня TikTok заблокирован на территории Индии

Фото: Liu Jie / Global Look Press

Китайская ByteDance ведет переговоры о продаже индийских активов принадлежащей ей платформы коротких видео TikTok. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

После того, как приложение летом прошлого года запретили на территории Индии, владелец TikTok начал вести переговоры с мобильным стартапом Glance из этой страны о продаже сегмента соцсети.

Как рассказали собеседники издания, инициатором потенциальной сделки выступает японский холдинг Softbank, финансирующий как ByteDance, так и компанию InMobi Pte, чьей «дочкой» является Glance.

Независимо от того, какая именно индийская компания согласится купить местный сегмент TikTok, сделка потребует одобрения официальных Нью-Дели и Пекина. При этом власти Индии будут настаивать на том, чтобы персональные данные индийских пользователей хранились на территории страны. По данным Bloomberg, такие требования связаны со все еще натянутыми отношениями между двумя странами.