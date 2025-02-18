Борисов стал представителем Путина по космосу вместо космонавта Крикалева

Борисов был уволен с поста главы Роскосмоса 6 февраля, он пробыл в должности 2,5 года. Крикалев был назначен спецпредставителем в январе прошлого года

Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший глава Роскосмоса Юрий Борисов назначен спецпредставителем президента Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса, соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Ранее этот пост занимал космонавт Сергей Крикалев. Он пробыл в должности чуть больше года.

Борисов руководил Роскосмосом с лета 2022 года, Путин освободил его от должности 6 февраля. Госкорпорацию возглавил Дмитрий Баканов. До этого он был замминистра транспорта.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал после увольнения Борисова, что никаких претензий к нему нет. «Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», — объяснил он.

До назначения Крикалева на пост спецпредставителя должность автоматически занимал глава Роскосмоса, то есть Борисов вернулся на нее.

Юрий Борисов работал вице-премьером более четырех лет с 2018 года, отвечал за оборонную промышленность и «Роскосмос», до этого с 2012-го в течение почти шести лет был заместителем министра обороны.

Крикалев за свою карьеру космонавта шесть раз летал на МКС, суммарно пробыв в космосе 803 дня. Раньше он был рекордсменом по этому показателю, но в прошлом году космонавт Юрий Кононенко установил новый мировой рекорд по продолжительности полетов — 1110 суток.

С марта 2016 года Крикалев занимает должность директора по пилотируемым программам «Роскосмоса». В 2021-м сообщалось, что его уволили с поста за то, что он выступал против съемок фильма «Вызов». Но тогдашний глава корпорации Дмитрий Рогозин называл эти данные ложными. «Сергей Константинович Крикалев никогда не выступал против этого проекта. У него были в ходе внутренних наших дискуссий вопросы, которые он ставил. И у нас есть такие вопросы. Мы это живо обсуждали. Мы обсуждали риски, возможность компенсации рисков. У каждого полета есть свои риски. Это не обычный полет. Конечно, такая живая дискуссия у нас постоянно шла», — говорил он в интервью КП.