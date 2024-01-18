Путин назначил космонавта-рекордсмена своим спецпредставителем
Спецпредставителем президента Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса стал Герой России Сергей Крикалев. Указ президента об этом размещен на портале правовых актов.
Крикалев поставил рекорд по суммарному времени пребывания в космосе — 803 дня за шесть стартов.
Крикалев с марта 2016 года занимает должность директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» (с перерывом на 10 дней в июле на 2021 года).
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