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Путин назначил космонавта-рекордсмена своим спецпредставителем

Президент Путин назначил космонавта Крикалева спецпредставителем по космосу
Сергей Крикалёв
Сергей Крикалёв (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Спецпредставителем президента Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса стал Герой России Сергей Крикалев. Указ президента об этом размещен на портале правовых актов.

Крикалев поставил рекорд по суммарному времени пребывания в космосе — 803 дня за шесть стартов.

Крикалев с марта 2016 года занимает должность директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» (с перерывом на 10 дней в июле на 2021 года).

Материал дополняется.

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политик, президент России
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