В Якутии Ан-24 сел после сигнала о поломке шасси

Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск — Якутск, изначально не смог сесть в аэропорту назначения из-за поломки шасси. На место отправили спасателей, в итоге самолет успешно сел. На борту были 39 человек

Фото: Авиакомпания «Полярные авиалинии»

Самолет Ан-24, выполняющий рейс по маршруту Олекминск — Якутск, успешно приземлился после сигнала о поломке шасси, сообщили в региональной службе спасения.

Самолет «Полярных авиалиний» должен был совершить посадку в 13:15 по местному времени, однако не смог приземлиться. На место отправили группу спасателей.

Однако к 13:32 был объявлен отбой тревоги: самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска.

На борту Ан-24 находились 34 пассажира и пять членов экипажа.

Речь идет о рейсе ЯП288 «Полярных авиалиний», расчетное время прибытия было 13:20 и не менялось, прилет и вылет других рейсов не задерживался, следует из данных с табло аэропорта Якутска.

В «Полярных авиалиниях» сообщили РБК, что специалисты не обнаружили повреждений у прибывшего из Олекминска самолета. «По факту повреждения наземного светосигнального оборудования в аэропорту Олекминска, проверку проводит Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации», — говорится в сообшении.

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