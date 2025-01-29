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Общество ,  
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Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия над Каспием

Самолет перенаправили в аэропорт Астрахани, он благополучно сел
Фото: Flightradar24
Фото: Flightradar24

Пассажирский лайнер Boeing, летящий по маршруту Дубай — Москва, подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Об этом также сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, самолет принадлежит авиакомпании «Победа». Авиакомпания разбирается в связи с сообщениями о сигнале бедствия на рейсе, сообщили «РИА Новости» в «Победе».

Согласно данным сервиса Flight Radar, лайнер перенаправили в аэропорт Астрахани. РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что Boeing уже успешно приземлился в Астрахани.

В аэропорту Астрахани сообщили РБК, что рейс совершил вынужденную посадку в 19:16 (местное время) по техническим причинам. «Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании согласно Федеральным авиационным правилам», — рассказали в пресс-службе.

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Фото:Yonhap / Reuters

В декабре пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился неподалеку от Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

Российский президент Владимир Путин извинился перед Ильхамом Алиевым в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Борт пытался приземлиться в Чечне, когда регион атаковали украинские беспилотники, работали системы ПВО, отмечала кремлевская пресс-служба в сообщении по итогам разговора беседы лидеров.

Алиев в свою очередь утверждал, что самолет потерял управление из-за средств радиоэлектронной борьбы и был поврежден огнем с земли. По его мнению, стрельба велась непреднамеренно и самолет сбили случайно.

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Теги
авиакомпания Победа авиапроисшествие лайнер
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