В «Победе» назвали причину экстренной посадки самолета в Астрахани
Самолет «Победы», летящий из Дубая в Москву, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Астрахани из-за ложного срабатывания датчика
одной из систем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.
По данным «Интерфакса», речь идет о датчике возгорания, сработавшем в багажном отсеке.
В «Победе» уточнили, что посадка лайнера прошла в штатном режиме. Сейчас пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании.
29 января этот лайнер подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Затем, по данным сервиса Flight Radar, он был перенаправлен в аэропорт Астрахани. Там он сел в 19:16 по местному времени (18:16 мск).
За несколько дней до этого, 26 января, летевший из Москвы в Сочи самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Саратове. Командир воздушного судна принял решение о дополнительной посадке из-за срабатывания индикации уровня масла.
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