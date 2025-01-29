 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В «Победе» назвали причину экстренной посадки самолета в Астрахани

«Победа» назвала ложное срабатывание датчика причиной посадки рейса из Дубая
Фото: Эдгар Брешанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брешанов / Global Look Press

Самолет «Победы», летящий из Дубая в Москву, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Астрахани из-за ложного срабатывания датчика
одной из систем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным «Интерфакса», речь идет о датчике возгорания, сработавшем в багажном отсеке.

В «Победе» уточнили, что посадка лайнера прошла в штатном режиме. Сейчас пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании.

Подавший сигнал бедствия рейс Дубай — Москва экстренно сел в Астрахани
Общество
Фото:Flightradar24

29 января этот лайнер подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Затем, по данным сервиса Flight Radar, он был перенаправлен в аэропорт Астрахани. Там он сел в 19:16 по местному времени (18:16 мск).

За несколько дней до этого, 26 января, летевший из Москвы в Сочи самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Саратове. Командир воздушного судна принял решение о дополнительной посадке из-за срабатывания индикации уровня масла.

Читайте РБК в Telegram.

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Астрахань Москва Дубай экстренная посадка
Материалы по теме
Подавший сигнал бедствия рейс Дубай — Москва экстренно сел в Астрахани
Общество
Летевший из Москвы в Сочи пассажирский лайнер сел в Саратове
Общество
Самолет «Аэрофлота» из Стамбула в Москву сел в Астрахани
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 17:50
Трем дагестанцам дали по восемь лет за беспорядки в аэропорту МахачкалыОбщество, 20:38
Минтруд заявил о планах заместить около 11 млн рабочих мест до 2030 годаПолитика, 20:35
Дуров рассказал, почему Запад отстает от Китая в сфере ИИТехнологии и медиа, 20:34
Федор Бондарчук покинет совет директоров «Ленфильма»Технологии и медиа, 20:27
Израиль напомнил ООН о сроке прекращения работы БАПОРПолитика, 20:17
Словакия выразила протест послу Украины из-за заявлений ЗеленскогоПолитика, 20:09
Бундестаг проголосовал за введение постоянного пограничного контроляПолитика, 19:54
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Президент Финляндии обусловил открытие границ позицией РоссииПолитика, 19:44
В ДНР учительнице русского языка дали 11 лет за шпионажПолитика, 19:39
Рублев выиграл первый матч после провала на Australian OpenСпорт, 19:38
Китайские ученые вывели мышат от ДНК двух самцовОбщество, 19:33
Как заморозка Трампом помощи посеяла хаос в ООН и других организацияхПолитика, 19:31
Хоккеист «Салавата» попал в реанимацию после столкновения в матче КХЛСпорт, 19:20
В «Победе» назвали причину экстренной посадки самолета в АстраханиОбщество, 19:19