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Самолет в Бурятии совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

&nbsp;Самолет Л-410
 Самолет Л-410 (Фото: Aleksandr Medvedev / Wikipedia)

В Бурятии самолет Л-410, выполнявший санитарный рейс из поселка Кырен в Улан-Удэ, вынужденно вернулся на аэродром вылета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

По данным ведомства, 21 января в 9:20 мск у воздушного судна произошел отказ управления винтом левого двигателя сразу после взлета. Уже в 9:35 самолет благополучно приземлился на аэродром вылета.

На борту находились медицинские работники, экипаж и пациент. Никто не пострадал, помощь не потребовалась. Ведется проверка технического состояния самолета по устранению неисправности.

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15 января самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший рейсом Бухара — Москва, благополучно приземлился в аэропорту Внуково на одном двигателе. На борту лайнера находились 132 пассажира. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

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Бурятия Улан-Удэ самолет отказ двигателя
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