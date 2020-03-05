Почти две трети российских мужчин запланировали подарить на 8 марта цветы

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Большинство мужчин России собирается подарить женщинам на 8 марта цветы. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, цветы выбрали как подарок для подруг и близких женщин 64% респондентов. На втором месте по популярности оказались парфюмерия, косметика и бижутерия (24%), немного меньшим спросом пользуются спиртные напитки, конфеты и деликатесы (17%).

По данным исследования, все большее число российских мужчин предпочитает советоваться с женщинами по поводу подарка. За последние девять лет число респондентов, размышляющих о подарке подарок, сократилось на 8% (с 32 до 24%).

Женщины самыми желанными подарками на 8 марта назвали цветы (47%), путевки (31%), билеты на концентр или в театр, ужин в ресторане (25%).

Ранее сообщалось, что 8 марта проезд для женщин на всем общественном транспорте Москвы и области станет бесплатным.