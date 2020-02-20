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«Яндекс» назвал популярные у компаний подарки на 23 февраля и 8 марта

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

На 23 февраля и 8 марта компании дарят своим сотрудникам и клиентам цветы, сладости, алкоголь и парфюмерию. Это следует из исследования платежного сервиса «Яндекс.Касса», которое поступило в РБК.

В ходе анализа специалисты опросили 330 представителей компаний малого и среднего бизнеса.

Исследование показало, что с гендерными праздниками сотрудников поздравляет меньше половины компаний из анализируемого сегмента — в 54% организаций ничего не дарят работникам на 23 февраля и 8 марта.

При этом 89% из тех, кто делает подарки, поздравляют как сотрудников, так и партнеров, а 11% готовят подарки либо только сотрудникам, либо только клиентам.

Согласно опросу, 35% опрошенных компаний преподносят сотрудникам и клиентам цветы. При этом букеты чаще всего сопровождаются дополнительным подарком. Еще 16% преподносят только подарки, а в 23% дополнительно организуют фуршет для сотрудников. При этом 8% опрошенных компаний дарят сотрудникам и клиентам только сертификаты на парфюмерию и косметику, а еще 6% ограничиваются только фуршетом.

Кроме того, специалисты установили, что главным критерием при выборе продавца подарков для компаний выступают доступная цена и удобная доставка. Об этом условии заявили 38% опрошенных. Еще 10% отметили важность широкого ассортимента.

«Яндекс» назвал самые популярные подарки на Новый год
Общество

В декабре прошлого года «Яндекс.Касса» назвала самые популярные подарки на Новый год. Ими стали подарки для детей, в том числе радиоуправляемые игрушки, наборы для рисования и настольные игры. Кроме того, сервис зафиксировал рост трат россиян на ювелирные украшения. По сравнению с прошлым годом на них было потрачено на 10% больше.

Теги: праздник, исследование, 8 марта, 23 февраля
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