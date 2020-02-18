ФСБ заявила о предотвращении двух терактов в учебных заведениях в Крыму

В Керчи задержали двух подростков 16 и 17 лет, которые готовили теракты. Они были последователями Владислава Рослякова, совершившего массовое убийство в колледже в этом городе в 2018 году

Фото: ФСБ РФ / «РИА Новости»

ФСБ предотвратила теракты в двух образовательных учреждениях Крыма, говорится в заявлении Центра общественных связей спецслужбы (ЦОС). Сотрудники спецслужбы задержали двух готовивших теракты. Ими оказались подростки, жившие в Керчи.

У них обнаружили самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Бомбы они хранили у себя дома.

По данным ФСБ, они состояли неонацистском интернет-сообществе, в котором ранее состоял 18-летний Владислав Росляков, причастный к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

Один из подростков публично одобрял совершенное Росляковым преступление, из-за чего с ним в ноябре 2018 года проводились профилактические беседы.

При подготовке нападений они достали планы зданий и приобрели компоненты взрывных устройств. Компоненты для изготовления взрывчатки они покупали через интернет. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 30 и 205 УК РФ (подготовка террористического акта).