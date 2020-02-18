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ФСБ заявила о предотвращении двух терактов в учебных заведениях в Крыму

В Керчи задержали двух подростков 16 и 17 лет, которые готовили теракты. Они были последователями Владислава Рослякова, совершившего массовое убийство в колледже в этом городе в 2018 году
Фото: ФСБ РФ / «РИА Новости»

ФСБ предотвратила теракты в двух образовательных учреждениях Крыма, говорится в заявлении Центра общественных связей спецслужбы (ЦОС). Сотрудники спецслужбы задержали двух готовивших теракты. Ими оказались подростки, жившие в Керчи.

У них обнаружили самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Бомбы они хранили у себя дома.

По данным ФСБ, они состояли неонацистском интернет-сообществе, в котором ранее состоял 18-летний Владислав Росляков, причастный к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

Один из подростков публично одобрял совершенное Росляковым преступление, из-за чего с ним в ноябре 2018 года проводились профилактические беседы.

При подготовке нападений они достали планы зданий и приобрели компоненты взрывных устройств. Компоненты для изготовления взрывчатки они покупали через интернет. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 30 и 205 УК РФ (подготовка террористического акта).

Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея
Фотогалерея 

В октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса Владислав Росляков открыл на территории огонь из ружья и взорвал самодельную бомбу, после чего покончил с собой. Всего жертвами нападения стали 22 человека (включая нападавшего). Последняя жертва нападения скончалась спустя год после атаки — это была одна из раненых педагогов, которая до этого перенесла несколько операций.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ФСБ, теракт, Керчь, Крым
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