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СМИ узнали о желании Захарченко вернуть конфискованные ₽9 млрд через суд

Адвокаты бывшего полковника МВД ссылаются на решение Конституционного суда от ноября прошлого года
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Адвокат Валерия Туникова, которая представляет интересы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родственников и знакомых, сообщила газете «Ведомости», что в Никулинский суд подан иск о пересмотре решения о конфискации имущества на 9 млрд руб. Объясняется это недавним решением Пресненского суда.

Речь идет о том, что в Пресненском суде Захарченко был признан невиновным в получении взятки на $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса. При этом существует определение Конституционного суда от ноября 2019 года, в котором содержится ссылка на формулировку, что конфискация денег возможна лишь при условии доказанности их происхождения от реализации конкретного имущества, которое упомянуто в закрытом перечне, установленном антикоррупционным законодательством. Но в этом перечне, в частности, отсутствуют драгметаллы и деньги.

Дмитрий Захарченко был задержан в 2016 году из-за взятки 7 млн руб. от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого. При обысках у тогдашнего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, а также у его близких были найдены $140 млн, €2,2 млн и 374 млн руб. По данным следствия, миллиардные взятки Захарченко получал от крупнейшей подрядной компании РЖД — «1520».

В июне 2019 года Захарченко был приговорен к 13 годам заключения и штрафу 117 млн руб. за взяточничество и противодействие расследованию. Его также лишили звания полковника и запретили занимать руководящие должности в государственных органах в течение двух лет.

В октябре суд смягчил приговор, убрав из обвинения признак «в группе лиц по предварительному сговору», прописанный в ч. 6 ст. 290 УК. Срок наказания Захарченко был уменьшен на полгода. В середине ноября его этапировали в колонию для бывших сотрудников силовых структур, расположенную в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Захарченко
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