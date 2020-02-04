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Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор в колонии

Дмитрий Захарченко   (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Бывшего полковника МВД Дмитрий Захарченко, осужденного за взяточничество, поместили в штрафной изолятор на пять суток, сообщили РБК в УФСИН по Республике Мордовия.

«Осужденный привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения», — пояснили в ведомстве.

Информацию о том, что Захарченко находится в штрафном изоляторе за нарушение, подтвердил РБК его адвокат Александр Горбатенко. «Сам Захарченко не знает причины помещения его туда. 9 января была некая драка. Но за то, что 9 января произошло, его к какой-либо ответственности не привлекали. Там проводится проверка», — сообщил Горбатенко.

Речь идет об инциденте, который произошел в колонии 9 января. Как сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Мордовии, в тот день между Захарченко и другим осужденным произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой экс-полковник несколько раз ударил противника кулаком и головой в лицо. Материалы по факту случившегося тогда передали в следственные органы.

Горбатенко также сообщил «РИА Новости», что Захарченко считает случившееся откровенной провокацией, организованной с целью оказать на него давление и возбудить против него новое уголовное дело о побоях. Экс-полковник отрицает участие в драке: по его словам, на него напал осужденный, после чего того в свою очередь начали избивать другие заключенные. Однако при появлении администрации колонии они обвинили в драке Захарченко, отметил адвокат.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.

Захарченко задержали в 2016 году из-за взятки 7 млн руб. от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого. Во время обысков у полковника МВД и его близких нашли 8,5 млрд руб.: по данным следствия, миллиардные взятки он получал от крупнейшего подрядчика РЖД — «1520».

В июне 2019 года суд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. за взяточничество и противодействие расследованию. Кроме того, его лишили военного звания и запретили работать на руководящих должностях в госорганах на два года. В октябре 2019 года суд смягчил приговор, убрав из обвинения пункт «в группе лиц по предварительному сговору», и сократил ранее назначенный срок на шесть месяцев, то есть до 12,5 года.

Теги: Дмитрий Захарченко, Мордовия, колония, новости РБК
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