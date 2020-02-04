Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор в колонии

Дмитрий Захарченко (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Бывшего полковника МВД Дмитрий Захарченко, осужденного за взяточничество, поместили в штрафной изолятор на пять суток, сообщили РБК в УФСИН по Республике Мордовия.

«Осужденный привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения», — пояснили в ведомстве.

Информацию о том, что Захарченко находится в штрафном изоляторе за нарушение, подтвердил РБК его адвокат Александр Горбатенко. «Сам Захарченко не знает причины помещения его туда. 9 января была некая драка. Но за то, что 9 января произошло, его к какой-либо ответственности не привлекали. Там проводится проверка», — сообщил Горбатенко.

Речь идет об инциденте, который произошел в колонии 9 января. Как сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Мордовии, в тот день между Захарченко и другим осужденным произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой экс-полковник несколько раз ударил противника кулаком и головой в лицо. Материалы по факту случившегося тогда передали в следственные органы.

Горбатенко также сообщил «РИА Новости», что Захарченко считает случившееся откровенной провокацией, организованной с целью оказать на него давление и возбудить против него новое уголовное дело о побоях. Экс-полковник отрицает участие в драке: по его словам, на него напал осужденный, после чего того в свою очередь начали избивать другие заключенные. Однако при появлении администрации колонии они обвинили в драке Захарченко, отметил адвокат.