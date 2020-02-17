В Кремле оценили фильм Дудя о ВИЧ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошим фильм журналиста и блогера Юрия Дудя о ВИЧ в России. Об этом сообщает корреспондент РБК. При этом, по словам Пескова, важно, что с этой работой «ознакомились» в Минздраве.

«Главное, что с фильмом ознакомились в профильном ведомстве. Я смотрел, хороший фильм», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Юрий Дудь опубликовал двухчасовой фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» на своем YouTube-канале 11 февраля. С этого момента ролик набрал более 12 млн просмотров.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай ранее назвал этот фильм «полезным». По словам Салагая, в фильме дается много важной информации о ВИЧ, также он может побудить людей пройти тестирование и получить необходимое лечение, однако «можно поспорить» по поводу подачи некоторых фактов в этом видео.