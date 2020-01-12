Гидрометцентр объяснил причину теплой зимы в России

Причиной теплой зимы в России является глобальное потепление. Об этом заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС. По его словам, климатологи обсуждают тенденцию превращения «русских зим» в «европейские».

Как отметил Вильфанд, в целом, именно зимой температура повысилась на 2–2,5 градуса примерно за 30 лет именно зимой. По его словам, наиболее заметно глобальное потепление сказывается в умеренных и высоких широтах, «как раз там, где мы и живем».

Ранее специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, из-за особенности расположения страны. По его словам, Россия находится в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Киселев отметил, что к изменению погоды приводит не только глобальное потепление, но и изменение режима циркуляции воздуха в атмосфере, воды в океане и режима осадков.

